ЄС може повністю відмовитися від газу з росії: у Fitch назвали терміни — Finance.ua
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ЄС може повністю відмовитися від газу з росії: у Fitch назвали терміни

Енергетика
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ЄС може повністю відмовитися від газу з росії: у Fitch назвали терміни
ЄС може повністю відмовитися від газу з росії: у Fitch назвали терміни
Євросоюз може повністю замінити газ із росії за три роки. У разі різкої відмови від блакитного палива насамперед постраждають Чехія, Угорщина та Словаччина.
Про це йдеться у звіті рейтингового агентства Fitch.
У менш уразливому становищі у разі припинення постачання газу виявляться Болгарія, Латвія, Словенія, Хорватія та Естонія. Вони мають і плани дій, і можливості забезпечити альтернативні постачання.
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«Повне та раптове припинення поставок газу в ЄС з росії не є базовим сценарієм Fitch. Однак це ризик. Постачання російського газу до Польщі та Болгарії було скорочено у квітні через суперечку про оплату. У середині червня різко скоротилися потоки до Німеччини та Італії, що „Газпром“ пояснив санкціями», — йдеться у повідомленні.
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Для відшкодування російського газу після повного припинення постачання Євросоюзу може знадобитися понад три роки. Про це йдеться у доповіді міжнародної агенції Fitch. При цьому у доповіді наголошується, що повне припинення постачання — це не базовий сценарій.
росія скорочує постачання газу до Європи, і ситуація, за якої агресор повністю відключить блакитне паливо, вже не здається неймовірною. Найбільшим країнам уже зараз потрібно готуватися до повної зупинки постачання з рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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