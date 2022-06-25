Тарифи на тепло не зміняться, але прикрутити опалення доведеться, — Олексій Чернишов 25.06.2022, 13:34 — Енергетика

Опалювальний сезон в Україні буде непростим, уряд раніше почав готувати українців до труднощів, які неминучі через війну. Але важливо, що тарифи на тепло не змінюватимуться.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова Міністерства розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Однак міністр підкреслив, що під час опалювального сезону оптимальна температура в українських будинках становитиме 18-20 градусів, але не повинна опускатися нижче 16 градусів, як і в «економних країнах розвиненої Європи».

«Очевидно, що ця зима буде надскладною. Головне — ми маємо захистити кожного українця та обігріти його... Опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Для цього ми маємо всі передумови. Але ми маємо відвикнути жити взимку з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю», — пояснив міністр.

Чернишов також зазначив, що до холодів слід починати готуватись уже зараз.

«Як ми переживемо цю зиму — залежить від кожного з нас. Готуватись до холодів варто саме зараз», — підсумував Чернишов.

Варто зазначити, що, за словами голови «Нафтогазу» Юрія Вітренка, уряд хоче створити запас у 19 млрд кубів газу, щоб підстрахуватися.

«Ми допомагаємо уряду зробити так, щоб Україна могла створити такий великий запас газу. Але при цьому ми вказуємо, що якщо ми підійдемо до опалювального сезону з 15 млрд куб. м — це теж означатиме, що ми матимемо запас. 15 млрд куб. м — це також рівень із запасом. Але питання в тому, на які воєнні ризики нам розраховувати», — сказав Вітренко.

На пенсии За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.