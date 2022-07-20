Оформлення «довідки переселенця»: що потрібно для встановлення факту переміщення — Finance.ua

Оформлення «довідки переселенця»: що потрібно для встановлення факту переміщення Вчора 08:05 — Особисті фінанси

Оформлення «довідки переселенця»: що потрібно для встановлення факту переміщення

Довідка про взяття на облік ВПО надає переселенцям додаткові можливості у вигляді спрощеної реєстрації безробітними, доступу до гуманітарної допомоги тощо. Втім, процес отримання такого документу подекуди перетворюється у цілий квест, особливо тоді, якщо у паспорті відсутня «прописка».

Як довести, що проживав у населеному пункті, з якого перемістився, якщо немає інформації про реєстрацію місця проживання, та отримати довідку, розповіли фахівці Юридичного пораднику для ВПО.

Читайте також Причини для відмови в наданні статусу ВПО: у яких випадках не дають довідку

«Відсутність зареєстрованого місця проживання (так званої „прописки“), насправді, не є перешкодою для отримання „довідки переселенця“. Однак за відсутності такої інформації у паспорті або витягу з реєстру територіальних громад необхідно буде надати разом з заявою про взяття на облік ВПО додаткові документи для підтвердження факту проживання у населеному пункті, з якого відбулося переміщення», — пишуть юристи.

Це, зокрема можуть бути:

військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби;

трудова книжка з записами про трудову діяльність;

документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;

свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат про повну загальну середню освіту;

документ про професійно-технічну освіту;

документ про вищу освіту (науковий ступінь);

довідка з місця навчання;

рішення про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;

медичні документи (наприклад, декларація із сімейним лікарем);

довідки ОК-5 чи ОК-7;

фотографії, відеозаписи тощо.

За словами фахівців, документи, які надаються для оформлення «довідки переселенця», мають підтвердити факт проживання саме на 4 день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення.

«Відповідно старі фотографії за 2021 чи попередні роки, а так саме отримані до 2022 року дипломи та сертифікати подавати не потрібно», — додали фахівці.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Факти і коментарії За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.