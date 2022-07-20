Оформлення «довідки переселенця»: що потрібно для встановлення факту переміщення — Finance.ua

Оформлення «довідки переселенця»: що потрібно для встановлення факту переміщення
Довідка про взяття на облік ВПО надає переселенцям додаткові можливості у вигляді спрощеної реєстрації безробітними, доступу до гуманітарної допомоги тощо. Втім, процес отримання такого документу подекуди перетворюється у цілий квест, особливо тоді, якщо у паспорті відсутня «прописка».
Як довести, що проживав у населеному пункті, з якого перемістився, якщо немає інформації про реєстрацію місця проживання, та отримати довідку, розповіли фахівці Юридичного пораднику для ВПО.
«Відсутність зареєстрованого місця проживання (так званої „прописки“), насправді, не є перешкодою для отримання „довідки переселенця“. Однак за відсутності такої інформації у паспорті або витягу з реєстру територіальних громад необхідно буде надати разом з заявою про взяття на облік ВПО додаткові документи для підтвердження факту проживання у населеному пункті, з якого відбулося переміщення», — пишуть юристи.
Це, зокрема можуть бути:
- військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби;
- трудова книжка з записами про трудову діяльність;
- документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
- свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- атестат про повну загальну середню освіту;
- документ про професійно-технічну освіту;
- документ про вищу освіту (науковий ступінь);
- довідка з місця навчання;
- рішення про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;
- медичні документи (наприклад, декларація із сімейним лікарем);
- довідки ОК-5 чи ОК-7;
- фотографії, відеозаписи тощо.
За словами фахівців, документи, які надаються для оформлення «довідки переселенця», мають підтвердити факт проживання саме на 4 день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення.
«Відповідно старі фотографії за 2021 чи попередні роки, а так саме отримані до 2022 року дипломи та сертифікати подавати не потрібно», — додали фахівці.
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