Відтепер ВПО можуть отримувати виплати навіть у разі втрати паспорта — Finance.ua

Відтепер ВПО можуть отримувати виплати навіть у разі втрати паспорта Вчора 11:01 — Особисті фінанси

Відтепер ВПО можуть отримувати виплати навіть у разі втрати паспорта

З 7 серпня ВПО, які втратили паспорт, отримали можливість ставати на облік та оформлювати виплати на проживання.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Підставою виступає довідка з ДМС про подання документів для оформлення паспорта громадянина України.

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Видаватимуть довідку центри надання адмінпослуг, територіальні органи або терпідрозділи ДМС, державні підприємства, що належать до сфери управління ДМС.

Для оформлення виплат також можна використовувати документи з додатку Дія, зокрема єДокумент.

Відповідна постанова була розроблена Мінреінтеграції спільно із Мінсоцполітики та ДМС та ухвалена Урядом 1 липня.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів дозволив виготовлення та видачу паспорта громадянина України без внесення до безконтактного електронного носія, що міститься в паспорті, засобів кваліфікованого електронного підпису (КЕП) і шифрування під час воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення;

представництво Державного підприємства «Документ» розпочало оформлення паспортних документів українцям у Варшаві;

мобільні комплекси з оформлення паспортів України, які зараз розгорнуто у Варшаві, з часом працюватимуть і в інших країнах Європи — з огляду на великий попит серед громадян нашої держави;



в’їзд громадян України в країни Європейського Союзу можливий за біометричним паспортом, оскільки ці країни керуються Шенгенським кодексом про кордони.

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