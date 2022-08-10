Відтепер ВПО можуть отримувати виплати навіть у разі втрати паспорта — Finance.ua

Відтепер ВПО можуть отримувати виплати навіть у разі втрати паспорта
З 7 серпня ВПО, які втратили паспорт, отримали можливість ставати на облік та оформлювати виплати на проживання.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
Підставою виступає довідка з ДМС про подання документів для оформлення паспорта громадянина України.
Видаватимуть довідку центри надання адмінпослуг, територіальні органи або терпідрозділи ДМС, державні підприємства, що належать до сфери управління ДМС.
Для оформлення виплат також можна використовувати документи з додатку Дія, зокрема єДокумент.
Відповідна постанова була розроблена Мінреінтеграції спільно із Мінсоцполітики та ДМС та ухвалена Урядом 1 липня.
Довідка Finance.ua:
- Кабінет Міністрів дозволив виготовлення та видачу паспорта громадянина України без внесення до безконтактного електронного носія, що міститься в паспорті, засобів кваліфікованого електронного підпису (КЕП) і шифрування під час воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення;
- представництво Державного підприємства «Документ» розпочало оформлення паспортних документів українцям у Варшаві;
- мобільні комплекси з оформлення паспортів України, які зараз розгорнуто у Варшаві, з часом працюватимуть і в інших країнах Європи — з огляду на великий попит серед громадян нашої держави;
- в’їзд громадян України в країни Європейського Союзу можливий за біометричним паспортом, оскільки ці країни керуються Шенгенським кодексом про кордони.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном
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