Українці можуть отримати паспорт у Варшаві — Finance.ua

Українці можуть отримати паспорт у Варшаві Вчора 16:29 — Особисті фінанси

Українці можуть отримати паспорт у Варшаві

Представництво Державного підприємства «Документ» розпочало оформлення паспортних документів українцям у Варшаві.

Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби України (ДМСУ).

«Представництво ДП „Документ“ розпочало оформлення паспортних документів громадянам України у Варшаві», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що питання оформлення паспортних документів за кордоном актуальне для багатьох українців, які вимушено перебувають за межами країни під час війни.

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«Уряд, Міністерство внутрішніх справ та Державна міграційна служба добре обізнані з цією проблемою. І саме для її вирішення 10 червня 2022 року було прийнято відповідну постанову уряду, яка суттєво розширює можливості оформлення паспортних документів за межами України», — зазначили в ДМСУ.

Нормативним актом передбачено, що ID-картку та/або закордонний паспорт українці матимуть змогу оформити у розміщеному за межами України відокремленому підрозділі ДП «Документ» — у центрі обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

У ДМСУ пояснили, що це важливо, оскільки держпідприємство «Документ» належить до сфери управління Державної міграційної служби та є адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру.

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У практичній площині питання реалізації постанови уряду вирішується поетапно.

«Наразі завершуються роботи з підготовки центру ДП «Документ» у Варшаві, який планують відкрити у серпні 2022 року. Водночас уже зараз громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть подати заяви-анкети на оформлення паспортних документів за допомогою чотирьох програмно-технічних мобільних комплексів (спеціально облаштовані мікроавтобуси), розташованих на місці майбутньої локації за адресою: Warszawa, al. Jerozolimskie 179, ТЦ «Blue City», — зазначили у ДМСУ.

Мобільні комплекси працюють з понеділка по суботу, з 10 до 19 години, обслуговування відвідувачів здійснюється за попереднім записом в електронну чергу.

«Тут громадяни України можуть оформити ID-картку, паспорт громадянина України для виїзду за кордон і навіть скористатися новою послугою з оформлення обох документів одночасно. Перелік документів для оформлення паспортних документів є стандартним — як і у тих „Паспортних сервісах“, які знаходяться в Україні», — зазначається у повідомленні.

Загалом у майбутньому центрі ДП «Документ» планується приймати близько 500 осіб на день. Усі робочі процеси здійснюватимуться із використанням новітніх інформаційних систем та технологій. Отримати адмінпослуги ДМСУ буде можливо як за попереднім записом в електронну чергу, так і без нього.

«Враховуючи особливості міжнародної логістики під час воєнного стану, строки оформлення та видачі паспортних документів складатимуть до 45 робочих днів — у звичайному режимі та до 20 робочих днів — у терміновому. Оплата послуг на мобільних комплексах буде здійснюватися на місці — за допомогою онлайн-сервісу», — уточнюється у повідомленні.

Зокрема, для цього отримувачам послуг необхідно мати при собі смартфон та реквізити банківської картки (оплата готівкою наразі недоступна).

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