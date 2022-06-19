Як відновити паспорт під час війни (інструкція) — Finance.ua

Як відновити паспорт під час війни (інструкція)

Вчора 08:00 — Особисті фінанси

Українці можуть відновити основний документ, який посвідчує особу.

Втрачено внутрішній паспорт

Якщо паспорт втрачений або знищений, то передусім слід написати заяву в поліцію. Обов’язково потрібно отримати підтвердження про реєстрацію заяви щодо втрати документів.

Водночас варто пам’ятати, що в Україні для посвідчення особи можна користуватися іншими документами: закордонним паспортом чи водійським посвідченням. Також можна використовувати цифрові документи в мобільному додатку «Дія». Вони мають таку саму юридичну силу, як і паперовий чи пластиковий паспорт. Більше того, на час воєнного стану у «Дії» з’явився спеціальний «єДокумент» для посвідчення особи.

Куди звертатися, щоб відновити документ

Як і раніше, оформити новий паспорт можна у територіальних органах Державної міграційної служби України (ДМС), у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або у центрах обслуговування громадян «Паспортний сервіс». Можна звернутися до будь-якого відділення незалежно від місця постійної реєстрації, але лише на підконтрольних уряду територіях і там, де немає активних бойових дій.

Із собою слід мати заяву про втрату паспорта, ідентифікаційний код, а також інші документи за потреби (напр. свідоцтво про шлюб). Крім того, потрібно мати чеки про оплату адміністративного збору або штрафу, якщо цього вимагає законодавство.

Скільки коштує оформлення документів

Відповідно до законодавства, безоплатно отримати паспорт громадянина України можуть лише українці, які отримують його вперше по досягненні 14 років. У випадку повторного оформлення доведеться сплатити адміністративний збір.

Нетермінове оформлення ID-картки в органах ДМС коштує 372 грн (виготовлення впродовж 20 робочих днів). Термінове (протягом 10 робочих днів) — 498 грн.

У «Паспортному сервісі» послуга коштуватиме дорожче: 852 грн — нетерміново і 978 грн — терміново.

Також варто пам’ятати, що можуть зобов’язати сплатити штраф за втрачений документ: від 17 до 51 грн. У міграційній службі наголошують, що під час воєнного стану у виготовленні документів можуть бути затримки.

Якщо потрібен закордонний паспорт

Якщо закінчився термін дії закордонного паспорта, його можна продовжити на 5 років в органах міграційної служби. Оформити паспорт для виїзду за кордон можна як у відділеннях ДМС (733 грн за нетермінове виготовлення), так і в ЦНАПах та «Паспортному сервісі».

Більше того, з 23 травня уряд дозволив одночасно оформляти ID-картку і закордонний паспорт. Вартість такої послуги для українців, які відновлюють або обмінюють внутрішній паспорт — 1105 грн (у разі оформлення протягом 20 робочих днів) і 1583 грн (у разі термінового оформлення протягом 7 робочих днів).

Також у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Рівному, Луцьку, Дубні та Сарнах можна замовити послугу виїзного оформлення закордонного паспорта. Вартість послуги залежатиме від кількості охочих оформити документи.

Якщо паспорта нема за кордоном

Перший крок до відновлення паспорта за кордоном — заява до поліції. Далі необхідно звернутися до українського консульства. Консул видасть документ, на підставі якого можна виїхати з країни.

Незабаром також з’явиться можливість оформити внутрішній чи закордонний паспорти громадянина України в інших державах. Експериментальний проект запуститься 29 червня. Згідно з урядовою постановою, оформлюватиме документи за кордоном «розміщений за межами України відокремлений підрозділ державного підприємства „Документ“, яке належить до сфери управління ДМС України та є адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру».

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