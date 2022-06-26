Що робити, якщо втратили документи в іншій країні — Finance.ua

Що робити, якщо втратили документи в іншій країні Вчора 16:00 — Особисті фінанси

Багато українців після повномасштабного вторгнення росії змушені були виїхати за кордон у пошуках тимчасового притулку, тому для них наявність закордонного паспорта важлива як ніколи.

Іноді все ж таки трапляються неприємності, і документи можна втратити.

Насамперед потрібно відразу звернутися до місцевої поліції та написати заяву про втрачений документ.

Другий крок — звернутися до представництва України за кордоном, де консул має видати документ на заміну закордонного паспорта.

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Державна міграційна служба та міністерства закордонних та внутрішніх справ України 29 червня мають запустити експеримент для громадян за межами країни, тож паспорти можна буде відновлювати у підрозділі державного підприємства «Документ». Список країн, де ця послуга є доступною, опублікують на сайті ДМС.

Самостійний пошук

Також можна спробувати знайти втрачені документи. У країнах Європи є різні міські та державні бюро знахідок. Наприклад, у Відні є офіційне бюро знахідок із спеціалізованим сайтом, де щодня публікують фото з інформацією про знайдену річ.

Аналогічні послуги доступні на онлайн-сторінках міста або в соцмережах (мовою країни, де ви перебуваєте).

Іноді таку опцію виконує посольство, наприклад Консульський підрозділ Посольства України в Австрії часто публікує відповідну інформацію у фейсбуці.

Відновлення документів під час війни

Трапляється і таке, що паспорт було втрачено в Україні, зокрема через бойові дії.

Для українців є чіткий алгоритм дій у таких ситуаціях:

подати заяву до найближчого відділення поліції;

звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи територіального органу Державної міграційної служби (ДМС);

можна звернутися до центрів державного підприємства «Документ».

Оформити нову ID-картку може кожен громадянин України, якому виповнилося 14 років. А от отримати паспорт-книжечку вдасться лише через суд.

В умовах воєнного стану є деякі нюанси строків оформлення паспортів. Поки що оформити паспорт громадянина України терміново неможливо. Замість нього можна використовувати електронні документи у додатку «Дія», закордонний паспорт або посвідчення водія.

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