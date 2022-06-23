Чому затримують видачу паспортів: роз'яснення Міграційної служби — Finance.ua

Чому затримують видачу паспортів: роз'яснення Міграційної служби Вчора 15:15 — Казна та Політика

Державна міграційна служба пояснює затримку з видачею ID-карток та паспортів громадянина України для виїзду за кордон порушенням логістики постачання матеріалів та компонентів для їх виготовлення.

Про це йдеться у повідомленні Міграційної служби.

«Збройна агресія росії проти України, на жаль, внесла корективи у процес оформлення біометричних документів нашим громадянам. Зокрема, це знайшло відображення у швидкості виготовлення та видачі ID-карт та паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Внаслідок безжальних бомбардувань загарбниками не лише міст та інфраструктури України, а також знищення та часткової руйнації логістичних шляхів, ми зіткнулися з небаченими досі труднощами, пов’язаними з поставкою та доставкою необхідних витратних матеріалів для друку паспортів, у тому числі з-за кордону. В результаті змушені констатувати затримки термінів виготовлення документів», — йдеться у повідомленні.

Міграційна служба наголошує, що розуміє, наскільки важливо для всіх громадян України мати на руках паспортні документи в період воєнного стану, тому вважає своїм пріоритетним завданням вживання всіх можливих заходів щодо їх своєчасної видачі.

Служба запевняє: діяльність усіх органів, задіяних у процесі оформлення та видачі паспортів, спрямована на те, щоб громадяни отримали паспортні документи якнайшвидше, влада докладає безпрецедентних зусиль для виправлення ситуації та налагодження надійних логістичних каналів постачання необхідних компонентів та матеріалів.

Міграційна служба просить з розумінням поставитися до зазначених проблем і закликає оформляти документи заздалегідь.

Крім того, служба нагадує, що для зручності громадян у лютому Кабінет Міністрів дозволив продовжити термін дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон та вклеїти фото дитини у паспорт батьків — як у підрозділах Міграційної служби, так і у дипломатичних установах України за кордоном.

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