Паспорти під час війни видаватимуть по-новому — Finance.ua

Паспорти під час війни видаватимуть по-новому Вчора 16:03 — Казна та Політика

Паспорти під час війни видаватимуть по-новому

Кабінет Міністрів дозволив виготовлення та видачу паспорта громадянина України без внесення до безконтактного електронного носія, що міститься в паспорті, засобів кваліфікованого електронного підпису (КЕП) і шифрування під час воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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«У період дії воєнного стану і протягом трьох місяців з дня його припинення виготовлення та видача паспорта здійснюватимуться без внесення до безконтактного електронного носія, що міститься в паспорті громадянина України, засобів КЕП та шифрування», — йдеться в повідомленні.

Документ ухвалено 21 червня на засіданні уряду.

У повідомленні наголошується, що таке рішення дозволить у найкоротший термін задовольнити потребу громадян у бланках документів формату ID у повному обсязі, зокрема Поліграфкомбінат зможе виготовити бланки для видачі 178 тис. внутрішніх ID-паспортів.

Довідка Finance.ua:

цінність українського паспорту піднялась у світовому рейтингу;

українці можуть відновити основний документ, який посвідчує особу;

український паспорт можна буде отримати за кордоном. Оформити його можна буде через підрозділ державного підприємства «Документ» Державної міграційної служби України, який є адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру.



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