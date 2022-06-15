Український паспорт можна буде отримати за кордоном — Finance.ua

Український паспорт можна буде отримати за кордоном

Український паспорт можна буде отримати за кордоном

Український паспорт можна буде отримати за кордоном, йдеться у відповідній постанові Кабміну.

Постанова почне діяти з 25 червня 2022 року.

Оформити його можна буде через підрозділ державного підприємства «Документ» Державної міграційної служби України, який є адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру.

Українці за кордоном зможуть отримати паспорт протягом трьох місяців із моменту подачі документів. Якщо не забрати паспорт вчасно, то його повернуть до територіального підрозділу Міграційної служби та зберігатимуть там протягом двох років.

У разі крадіжки чи втрати паспорта потрібно буде надати документи, які це підтверджують.

Перелік країн, де можна буде отримати український паспорт, визначить Державна міграційна служба за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Поки це експериментальний проєкт, який триватиме протягом двох років. За шість місяців після його завершення Кабміну мають відзвітуватися про результати.

Довідка Finance.ua:

наприкінці травня в Україні запустили послугу одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта;

також громадяни України, які перебувають за кордоном, зможуть оформити одразу два паспорти.



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