Український паспорт можна буде отримати за кордоном — Finance.ua

Український паспорт можна буде отримати за кордоном
Український паспорт можна буде отримати за кордоном, йдеться у відповідній постанові Кабміну.
Постанова почне діяти з 25 червня 2022 року.
Оформити його можна буде через підрозділ державного підприємства «Документ» Державної міграційної служби України, який є адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру.
Українці за кордоном зможуть отримати паспорт протягом трьох місяців із моменту подачі документів. Якщо не забрати паспорт вчасно, то його повернуть до територіального підрозділу Міграційної служби та зберігатимуть там протягом двох років.