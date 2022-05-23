Відсьогодні в Україні можна одночасно оформити закордонний і внутрішній паспорти — Finance.ua

Відсьогодні в Україні можна одночасно оформити закордонний і внутрішній паспорти

Вчора 17:00 — Казна та Політика

З понеділка, 23 травня, в Україні запустили послугу одночасного оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Документи можна отримати, починаючи з 14-ти років.

«Відсьогодні можна отримати послугу одночасного оформлення ID-карти і закордонного паспорта», — йдеться в повідомленні.

У МВС підкреслили, що підставами для отримання послуги є:

оформлення ID-карти вперше в 14 років;

при втраті документів або їх обміну у зв’язку зі зміною персональних даних;

Отримати послугу оформлення одночасного внутрішнього і закордонного паспортів можна в:

підрозділах ДМС;

центрах обслуговування «Паспортний сервіс»;

ЦНАП.

Вартість отримання документів протягом 20 робочих днів становить 1105 гривень, при цьому протягом 7 робочих днів — 1583 гривні.

«У разі оформлення в 14 років вперше оплачується тільки послуга оформлення закордонного паспорта», — йдеться в повідомленні.

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