Відсьогодні в Україні можна одночасно оформити закордонний і внутрішній паспорти — Finance.ua
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Відсьогодні в Україні можна одночасно оформити закордонний і внутрішній паспорти

Вчора 17:00Казна та Політика
1107
З понеділка, 23 травня, в Україні запустили послугу одночасного оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Документи можна отримати, починаючи з 14-ти років.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
«Відсьогодні можна отримати послугу одночасного оформлення ID-карти і закордонного паспорта», — йдеться в повідомленні.
У МВС підкреслили, що підставами для отримання послуги є:
  • оформлення ID-карти вперше в 14 років;
  • при втраті документів або їх обміну у зв’язку зі зміною персональних даних;
Отримати послугу оформлення одночасного внутрішнього і закордонного паспортів можна в:
  • підрозділах ДМС;
  • центрах обслуговування «Паспортний сервіс»;
  • ЦНАП.
Вартість отримання документів протягом 20 робочих днів становить 1105 гривень, при цьому протягом 7 робочих днів — 1583 гривні.
«У разі оформлення в 14 років вперше оплачується тільки послуга оформлення закордонного паспорта», — йдеться в повідомленні.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами: РБК-Україна
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