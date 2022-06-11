Українці за кордоном зможуть оформити два паспорти — Finance.ua

Українці за кордоном зможуть оформити два паспорти

Вчора 11:14 — Особисті фінанси

Українці за кордоном зможуть оформити два паспорти

Громадяни України, які перебувають за кордоном, зможуть оформити одразу два паспорти.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тепер оформити внутрішній та закордонний паспорт громадянина зможуть навіть ті українці, які перебувають за межами держави.

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Мельничук зазначив, що цей проєкт — експериментальний. Кабмін для цього затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту.

«Запроваджено експериментальний проект щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України», — написав Мельничук.

Раніше даний експериментальний проєкт запустили в Україні. Громадянам дозволили одночасно оформлювати відразу два паспорти. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проведення цього експерименту передбачається протягом двох років.

З 23 травня в Україні діє послуга одночасного оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Документи можна отримати починаючи з 14-ти років.

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