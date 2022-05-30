Оформити закордонний паспорт можна вдома: як це зробити — Finance.ua

Оформити закордонний паспорт можна вдома: як це зробити

Вчора 20:02 — Особисті фінанси

Оформити закордонний паспорт можна вдома: як це зробити

В Україні доступне виїзне оформлення закордонних паспортів. Скористатися ними наразі можуть мешканці дев’яти населених пунктів.

Про це пише Соціальна інформаційна платформа.

У яких містах можна отримати таку послугу

Сервіс доступний у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Рівному, Луцьку, Дубні та Сарнах, та населених пунктах, розташованих на відстані до 200 км від вказаних.

Хто надає такий сервіс

Державне підприємство «Документ».

Який термін виготовлення документу

Без доставки готового документу — до 7 робочих днів, з доставкою — до 9 робочих днів.

Яка вартість виїзного оформлення

Від 1386 грн залежно від кількості людей для оформлення (найдешевше — для 6 осіб), місця проживання та обраного пакету послуг.

Що потрібно для виїзного оформлення

1. Підготувати необхідні документи:

паспорт або ID-картку громадянина України;

для дітей до 14 років — свідоцтво про народження;

при наявності РНОКПП-«Реєстраційний номер облікової картки платника податків»;

якщо паспорт оформлюється не вперше, обов’язково наявність всіх виданих раніше закордонних паспортів.

2. Замовити виїзне оформлення паспорта:

заповнити форму замовлення послуги онлайн;

зателефонувати за номером: (044) 597-87-77 (пн-пт — з 10.00 до 18.00, сб — з 10.00 до 17.00).

3. Чекати приїзду спеціалізованого бусу у вказане місце та у вказаний час.

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