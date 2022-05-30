Оформити закордонний паспорт можна вдома: як це зробити — Finance.ua

Оформити закордонний паспорт можна вдома: як це зробити
Оформити закордонний паспорт можна вдома: як це зробити
В Україні доступне виїзне оформлення закордонних паспортів. Скористатися ними наразі можуть мешканці дев’яти населених пунктів.
Про це пише Соціальна інформаційна платформа.
У яких містах можна отримати таку послугу
Сервіс доступний у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Рівному, Луцьку, Дубні та Сарнах, та населених пунктах, розташованих на відстані до 200 км від вказаних.
Хто надає такий сервіс
Державне підприємство «Документ».
Який термін виготовлення документу
Без доставки готового документу — до 7 робочих днів, з доставкою — до 9 робочих днів.
Яка вартість виїзного оформлення
Від 1386 грн залежно від кількості людей для оформлення (найдешевше — для 6 осіб), місця проживання та обраного пакету послуг.
Що потрібно для виїзного оформлення
1. Підготувати необхідні документи:
- паспорт або ID-картку громадянина України;
- для дітей до 14 років — свідоцтво про народження;
- при наявності РНОКПП-«Реєстраційний номер облікової картки платника податків»;
- якщо паспорт оформлюється не вперше, обов’язково наявність всіх виданих раніше закордонних паспортів.
2. Замовити виїзне оформлення паспорта:
- заповнити форму замовлення послуги онлайн;
- зателефонувати за номером: (044) 597-87-77 (пн-пт — з 10.00 до 18.00, сб — з 10.00 до 17.00).
3. Чекати приїзду спеціалізованого бусу у вказане місце та у вказаний час.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.