Як відновити втрачені під час війни паспорти – роз'яснення — Finance.ua
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Як відновити втрачені під час війни паспорти – роз'яснення

Вчора 19:06Казна та Політика
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Як відновити втрачені під час війни паспорти – роз'ясненняЯк відновити втрачені під час війни паспорти – роз'яснення
Для відновлення втраченого паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон необхідно в першу чергу звернутися до найближчого відділу поліції, а потім — до ЦНАПу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«У разі втрати паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон, необхідно в першу чергу подати заяву до найближчого відділу поліції. Після цього слід звернутися до Центру надання адміністративних послуг чи територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби (ДМС)», — сказано в повідомленні.
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Наразі ЦНАПи працюють у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.
Важливо, що у разі втрати документів, які посвідчують особу, громадяни України можуть використовувати внутрішній е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон, сформовані засобами мобільного застосунку Дія.
Як відновити втрачені під час війни паспорти – роз'яснення

Довідка Finance.ua:

  • з понеділка, 23 травня, в Україні запустили послугу одночасного оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Документи можна отримати, починаючи з 14-ти років;
  • для продовження строку дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон необхідно звернутися до найближчого підрозділу Державної міграційної служби.
🚗 Зелена карта — обов’язкове страхування на автомобіль для виїзду за кордон. Поліс покриває відповідальність перед третіми особами при виникненні страхового випадку. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Без неї перетин кордону неможливий.

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За матеріалами: Finance.ua
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