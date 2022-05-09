Як продовжити строк дії закордонного паспорта — Finance.ua

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Як продовжити строк дії закордонного паспорта

Вчора 12:04Особисті фінанси
562
Як продовжити строк дії закордонного паспортаЯк продовжити строк дії закордонного паспорта
На період дії воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування перетин державного кордону може здійснюватися громадянами України в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії якого продовжено.
Про це повідомляє Координаційний центр з надання правової допомоги.
Для продовження строку дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон необхідно звернутися до найближчого підрозділу Державної міграційної служби.
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Для продовження строку дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон необхідно надати:
  1. паспорт громадянина України;
  2. закордонний паспорт який потрібно продовжити;
  3. заяву.
Вказані послуги є безкоштовними і надаються у день звернення.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів України на засіданні 7 травня затвердив експериментальний проект щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
  • у Державній міграційній службі повідомили, що їхні підрозділи здійснюють оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України зразка 1994 року по досягненні 25- і 45-річного віку.
🚗 Зелена карта — обов’язкове страхування на автомобіль для виїзду за кордон. Поліс покриває відповідальність перед третіми особами при виникненні страхового випадку. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Без неї перетин кордону неможливий.

Швидко оформити Зелену карту на Finance.ua

За матеріалами: Finance.ua
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