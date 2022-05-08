Українці зможуть одночасно оформити закордонний та внутрішній паспорти — Finance.ua

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Українці зможуть одночасно оформити закордонний та внутрішній паспорти

Вчора 11:13Особисті фінанси
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Українці зможуть одночасно оформити закордонний та внутрішній паспортиУкраїнці зможуть одночасно оформити закордонний та внутрішній паспорти
Уряд запустив пілотний проект для одночасного оформлення закордонного та внутрішнього паспортів.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Кабінет Міністрів України на засіданні 7 травня затвердив експериментальний проект щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
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Проведення експерименту пропонується встановити протягом двох років.
«Затвердили експериментальний проект, який дозволить українцям оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно. Це дозволить мінімізувати витрати часу в отриманні чи відновленні документів, що особливо важливо в умовах воєнного часу», — заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
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У проекті зазначається, що метою затвердження документу є удосконалення надання адміністративних послуг у сфері міграції та мінімізації часу для їх отримання в умовах введення та продовженням воєнного стану.
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За матеріалами: Finance.ua
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