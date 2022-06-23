Цінність українського паспорту піднялась у світовому рейтингу — Finance.ua

Цінність українського паспорту піднялась у світовому рейтингу Вчора 09:37 — Світ

Компанія Henley&Partners підготувала новий рейтинг паспортів світу 2022-го року.

Відтак ТОП-10 паспортів у світі виглядають таким чином:

Японія — 1 місце (можна відвідувати 192 країни без візи або з візою після прибуття) Сінгапур — 1 місце (192 країни) Німеччина — 2 місце (190 країн) Південна Корея — 2 місце (190 країн) Фінляндія — 3 місце (189 країн) Італія — 3 місце (189 країн) Люксембург — 3 місце (189 країн) Іспанія — 3 місце (189 країн) Австрія — 4 місце (188 країн) Данія — 4 місце (188 країн)

Український паспорт знаходиться на 34-ому місці й з ним можна відвідувати 143 країни. Україна піднялась на чотири сходинки із порівнянням минулого року (тоді знаходилась на 38 місці зі 136 країнами).

Повністю ознайомитись із рейтингом можна за посиланням

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