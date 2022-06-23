Цінність українського паспорту піднялась у світовому рейтингу — Finance.ua
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Цінність українського паспорту піднялась у світовому рейтингу

Світ
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Компанія Henley&Partners підготувала новий рейтинг паспортів світу 2022-го року.
Відтак ТОП-10 паспортів у світі виглядають таким чином:
  1. Японія — 1 місце (можна відвідувати 192 країни без візи або з візою після прибуття)
  2. Сінгапур — 1 місце (192 країни)
  3. Німеччина — 2 місце (190 країн)
  4. Південна Корея — 2 місце (190 країн)
  5. Фінляндія — 3 місце (189 країн)
  6. Італія — 3 місце (189 країн)
  7. Люксембург — 3 місце (189 країн)
  8. Іспанія — 3 місце (189 країн)
  9. Австрія — 4 місце (188 країн)
  10. Данія — 4 місце (188 країн)
Український паспорт знаходиться на 34-ому місці й з ним можна відвідувати 143 країни. Україна піднялась на чотири сходинки із порівнянням минулого року (тоді знаходилась на 38 місці зі 136 країнами).
Повністю ознайомитись із рейтингом можна за посиланням.
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За матеріалами:
Na chasi
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