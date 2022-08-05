Чи можна потрапити в країни ЄС за паспортом старого зразка: відповідь ДПСУ — Finance.ua

Чи можна потрапити в країни ЄС за паспортом старого зразка: відповідь ДПСУ Вчора 12:45 — Особисті фінанси

Чи можна потрапити в країни ЄС за паспортом старого зразка: відповідь ДПСУ

В’їзд громадян України в країни Європейського Союзу можливий за біометричним паспортом, оскільки ці країни керуються Шенгенським кодексом про кордони.

Про це нагадала Державна прикордонна служба на своєму сайті

«В інших випадках потрібно отримати візу, але це не стосується громадян, які потребують додаткового захисту», — підкреслив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Ігор Матвійчук.

Нагадаємо, мобільні комплекси з оформлення паспортів України, які зараз розгорнуто у Варшаві, з часом працюватимуть і в інших країнах Європи — з огляду на великий попит серед громадян нашої держави.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів дозволив виготовлення та видачу паспорта громадянина України без внесення до безконтактного електронного носія, що міститься в паспорті, засобів кваліфікованого електронного підпису (КЕП) і шифрування під час воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення;

якщо паспорт втрачений або знищений, то передусім слід написати заяву в поліцію. Обов’язково потрібно отримати підтвердження про реєстрацію заяви щодо втрати документів.

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