Як боржникам за "комуналку" отримати субсидію — Finance.ua

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Як боржникам за "комуналку" отримати субсидію

Особисті фінанси
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Як боржникам за "комуналку" отримати субсидію
Як боржникам за "комуналку" отримати субсидію
У разі наявності боргів за житлово-комунальні послуги субсидію не призначають. Отримати державну допомогу на оплату ЖКП чи її автоматичне перепризначення можна, лише повністю погасивши борг або уклавши договір про його реструктуризацію.
Про це повідомив заступник міністерки соціальної політики України Віталій Музиченко під час телемарафону.
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«Якщо людина не оплачує комунальні послуги, тобто має борги, і при цьому отримувала раніше субсидію, у цьому випадку споживач має погасити такі борги, або принаймні укласти договір реструктуризації з урахуванням розміру тих доходів, які він отримує», — наголосив він.
За словами посадовця, субсидії мають стимулювати платіжну дисципліну.
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«Субсидії стимулюють платіжну дисципліну, і от ми можемо точно сказати, що 98-99% одержувачів субсидій — це є сумлінні платники за житлово-комунальних послуг, і платіжна дисципліна серед цих споживачів — набагато вища, ніж в середньому взагалі по всім споживачах», — зазначив Музиченко.
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