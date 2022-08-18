Опрацьовується механізм виплати субсидій через Пенсійний фонд, — Жолнович — Finance.ua

Опрацьовується механізм виплати субсидій через Пенсійний фонд, — Жолнович Вчора 11:48 — Особисті фінанси

Опрацьовується механізм виплати субсидій через Пенсійний фонд, — Жолнович

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович повідомила, що її відомство опрацьовує механізм виплати субсидій через Пенсійний фонд.

Про це вона розповіла під час національного телемарафону.

Жолнович також заспокоїла людей, які вже готуються до зими.

«Ми не очікуємо, що тарифи (на тепло) значно зростуть. Урядом вжито заходів з закупівель різного роду паливних матеріалів, для того щоб платіжка взимку не зросла», — зазначила вона.

Скільком українцям знадобиться субсидія

Жолнович підкреслила, що Мінсоцполітики очікує приблизно на таку ж кількість субсідіантів, яка була торік — 2,6 мільйона громадян.

«Можливо, їх буде трішки більше, гроші на виплату і на збільшення субсидій є забюджетовані, тому вони будуть виплачуватися в повному обсязі. Зараз ми опрацьовуємо механізми їх централізованої виплати в тому числі через Пенсійний фонд. Щоби таким чином кожен незахищений зміг пережити цю зиму», — повідомила Жолнович.

Читайте також Житлова субсидія для переселенців: хто зможе оформити та які потрібні документи

Нагадаємо, заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко порадив українцям подавати заявку на субсидію вже зараз, не чекаючи осінь.

Повідомлялося, що внаслідок війни в країні збільшилась кількість людей, які потребують допомоги у сплаті «комуналки». Заборгованість українців за комунальні послуги неофіційно вже перевищує 130 млрд гривень.

Міністр соцполітики Оксана Жолнович повідомляла, що в бюджеті саме на субсидії закладено 36 млрд гривень. За оцінкою експертів, потрібна сума субсидій на цей рік — щонайменше 80-90 млрд гривень.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.