У Мінсоцполітики радять українцям просити субсидію вже у серпні — Finance.ua

У Мінсоцполітики радять українцям просити субсидію вже у серпні Вчора 16:13 — Казна та Політика

Заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко радить українцям подавати на субсидію вже зараз, щоби до жовтня її встигли призначити.

Про це він сказав в ефірі одного із телеканалів.

У бюджеті на субсидії закладено 36 млрд гривень. Однак, за оцінками експертів, через стрімке зубожіння українців потреба в субсидіях до кінця року становитиме 80-90 млрд гривень. Де братимуть решту потрібних грошей, поки що невідомо. Можливо — з міжнародної допомоги, яка надходитиме до України, а можливо — за рахунок додаткової емісії гривні.

У всякому разі уряд обіцяє, що без допомоги не залишиться жодна родина. Субсидію отримають усі, хто її насправді потребує. Єдина умова для тих, хто її раніше не отримував — заяву для призначення субсидії та необхідні документи треба подавати якомога раніше.

Субсидію призначатимуть окремо на жовтень та на решту місяців опалювального періоду, каже заступник міністра.

«Спочатку — на жовтень як міжопалювальний місяць, далі вже — на листопад. Єдине, що, можливо, буде змінено адміністрування. Але для людей це ніяк не буде помітно. Тому ми можемо сказати, що програма житлових субсидій у опалювальний період входить стабільно, і ті люди, які отримували субсидію раніше, продовжать її отримувати», — розповів Музиченко.

На сьогоднішній день сумарна заборгованість українців за комунальні послуги складає вже понад 130 мільярдів гривень. Частина цієї суми перейшла із довоєнного періоду. А частина зросла вже під час війни. Адже багато громадян зараз не платять за комуналку. Тому уряд закликає всіх, хто може платити, максимально розрахуватись до початку опалювального сезону, щоб дати можливість комунальникам пройти його без катаклізмів. Адже цього року на комунальному «фронті» буде не менш палко, ніж цього року.

Хвиля За матеріалами:

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