У Мінсоцполітики підрахували, скільком українцям знадобиться субсидія на комуналку — Finance.ua

У Мінсоцполітики підрахували, скільком українцям знадобиться субсидія на комуналку Вчора 09:18 — Особисті фінанси

У Мінсоцполітики підрахували, скільком українцям знадобиться субсидія на комуналку

Приблизно трьом мільйонам українців знадобиться субсидія у новому опалювальному періоді.

Такий прогноз озвучив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, минулого опалювального сезону житлові субсидії отримували трохи більше 2,5 млн осіб. Всім їм допомогу було призначено автоматично. Ще близько півмільйона українців може знадобитися субсидія через зменшення чи втрату доходів.

«На цей опалювальний період ми прогнозуємо, що кількість одержувачів субсидій може збільшитися. Це об’єктивно характеризується падінням доходів населення, але ми не прогнозуємо за рахунок стримування фактора тарифів, залишення тарифів на поточному рівні, що буде дуже суттєвим. Власне, ми говоримо, можливо, про 10-15% збільшення контингенту одержувачів субсидій — орієнтуємось на 3 млн домогосподарств», — наголосив Музиченко.

Як зазначив заступник голови Мінсоцполітики, люди, які потребують субсидії, можуть будь-коли звернутися для її оформлення, але краще це зробити до початку опалювального періоду.

Довідка Finance.ua:

внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Як це зробити — розповіли за посиланням;

до речі, заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко радить українцям подавати на субсидію вже зараз, щоб до жовтня її встигли призначити.



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