Жилищная субсидия для переселенцев: кто сможет оформить и какие документы требуются — Finance.ua

Жилищная субсидия для переселенцев: кто сможет оформить и какие документы требуются
Внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) — это гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, оставившее свое место жительства вследствие или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия и нарушений прав человека. Переселенцы вправе оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.
О том, как это сделать правильно, рассказали в Контактном центре 1551 года.
Согласно сообщению на сайте Правительственного контактного центра, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине назначают одному из членов домохозяйства:
- которые зарегистрированы в жилом помещении (доме);
- которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем на основании договора найма (аренды) жилья (арендатора), по решению суда, или индивидуальным застройщикам, дома которых не приняты в эксплуатацию, в случае если им начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;
- которые не зарегистрированы в жилом помещении, но фактически проживают в нем без заключенного договора найма (аренды) жилья в случае, если они — ВПЛ.
Когда человек обращается за субсидией, он должен задекларировать всех проживающих в домохозяйстве. Это можно сделать, приложив к заявлению документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства.
Следует отметить, что субсидия не может назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства человека и по месту его фактического жительства. Для того чтобы подать заявление на получение субсидии, ВПЛ необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения (УСЗН) по месту жительства с таким набором документов:
- заявление о назначении субсидии;
- право на совокупный доход семьи;
- данные о проживающих в домохозяйстве;
- справки, дающие право на льготы;
- паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
- справка о статусе ВПЛ.
Узнать, назначили ли субсидию и о ее размере, можно на сайте subsidii.ioc.gov.ua. Для этого необходимо указать адрес проживания, а затем подтвердить, что вы не робот. В следующем открывшемся окне появится информация о статусе заявления на субсидию.
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