Индексация выплат на проживание ВПЛ: увеличат ли помощь украинцам — Finance.ua

Индексация выплат на проживание ВПЛ: увеличат ли помощь украинцам Сегодня 09:44 — Личные финансы

Индексация выплат на проживание ВПЛ: увеличат ли помощь украинцам

Государственную помощь на проживание внутриперемещенным лицам не будут индексировать.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

«Эти выплаты будут выплачиваться четко в тех суммах, которые есть, потому что они предусмотрены в четко фиксированных суммах — 2000 грн на человека и 3000 на ребенка или человека с инвалидностью», — отметила она.

Глава Минсоцполитики также в очередной раз подчеркнула, что, несмотря на уменьшение поступлений в бюджет, все социальные стандарты, заложенные в нем, пытаются выдерживать.

«У нас падают поступления в бюджет, но тем не менее все социальные расходы являются вторым приоритетом после военных расходов. И по сути, сегодня все правительство, весь государственный аппарат работают на то, чтобы обеспечить те гарантии, которые мы определили государственным бюджетом», — отметила Жолнович.

С актуальным списком громад, жители которых имеют право на государственные выплаты ВПЛ, можно ознакомиться по ссылке

Справка Finance.ua:

справка о взятии на учет ВПЛ предоставляет переселенцам дополнительные возможности в виде упрощенной регистрации безработными, доступа к гуманитарной помощи и т.п. Однако процесс получения такого документа иногда превращается в целый квест, особенно тогда, когда в паспорте отсутствует «прописка». По ссылке рассказали, что необходимо для установления факта перемещения;



Кстати, ранее стало известно, что получение денежной помощи от международных организаций, которую украинцы между собой называют помощью от ООН, не повлияет на возможность получить субсидию.

Соціальна інформаційна платформа По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.