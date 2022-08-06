Индексация выплат на проживание ВПЛ: увеличат ли помощь украинцам — Finance.ua

Индексация выплат на проживание ВПЛ: увеличат ли помощь украинцам
Государственную помощь на проживание внутриперемещенным лицам не будут индексировать.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.
«Эти выплаты будут выплачиваться четко в тех суммах, которые есть, потому что они предусмотрены в четко фиксированных суммах — 2000 грн на человека и 3000 на ребенка или человека с инвалидностью», — отметила она.
Глава Минсоцполитики также в очередной раз подчеркнула, что, несмотря на уменьшение поступлений в бюджет, все социальные стандарты, заложенные в нем, пытаются выдерживать.
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«У нас падают поступления в бюджет, но тем не менее все социальные расходы являются вторым приоритетом после военных расходов. И по сути, сегодня все правительство, весь государственный аппарат работают на то, чтобы обеспечить те гарантии, которые мы определили государственным бюджетом», — отметила Жолнович.
С актуальным списком громад, жители которых имеют право на государственные выплаты ВПЛ, можно ознакомиться по ссылке.
Справка Finance.ua:
- справка о взятии на учет ВПЛ предоставляет переселенцам дополнительные возможности в виде упрощенной регистрации безработными, доступа к гуманитарной помощи и т.п. Однако процесс получения такого документа иногда превращается в целый квест, особенно тогда, когда в паспорте отсутствует «прописка». По ссылке рассказали, что необходимо для установления факта перемещения;
- Кстати, ранее стало известно, что получение денежной помощи от международных организаций, которую украинцы между собой называют помощью от ООН, не повлияет на возможность получить субсидию.
Помощь для ВПЛ: суммы и процедура получения
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