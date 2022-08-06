Индексация выплат на проживание ВПЛ: увеличат ли помощь украинцам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индексация выплат на проживание ВПЛ: увеличат ли помощь украинцам

Личные финансы
91
Индексация выплат на проживание ВПЛ: увеличат ли помощь украинцам
Индексация выплат на проживание ВПЛ: увеличат ли помощь украинцам
Государственную помощь на проживание внутриперемещенным лицам не будут индексировать.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.
«Эти выплаты будут выплачиваться четко в тех суммах, которые есть, потому что они предусмотрены в четко фиксированных суммах — 2000 грн на человека и 3000 на ребенка или человека с инвалидностью», — отметила она.
Глава Минсоцполитики также в очередной раз подчеркнула, что, несмотря на уменьшение поступлений в бюджет, все социальные стандарты, заложенные в нем, пытаются выдерживать.
Читайте также
«У нас падают поступления в бюджет, но тем не менее все социальные расходы являются вторым приоритетом после военных расходов. И по сути, сегодня все правительство, весь государственный аппарат работают на то, чтобы обеспечить те гарантии, которые мы определили государственным бюджетом», — отметила Жолнович.
С актуальным списком громад, жители которых имеют право на государственные выплаты ВПЛ, можно ознакомиться по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • справка о взятии на учет ВПЛ предоставляет переселенцам дополнительные возможности в виде упрощенной регистрации безработными, доступа к гуманитарной помощи и т.п. Однако процесс получения такого документа иногда превращается в целый квест, особенно тогда, когда в паспорте отсутствует «прописка». По ссылке рассказали, что необходимо для установления факта перемещения;
  • Кстати, ранее стало известно, что получение денежной помощи от международных организаций, которую украинцы между собой называют помощью от ООН, не повлияет на возможность получить субсидию.

Помощь для ВПЛ: суммы и процедура получения

По материалам:
Соціальна інформаційна платформа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.