Выплаты для ВПЛ: в Минсоцполитики объяснили, как вернуть ошибочно выплаченную денежную помощь — Finance.ua

Выплаты для ВПЛ: в Минсоцполитики объяснили, как вернуть ошибочно выплаченную денежную помощь Сегодня 16:02 — Личные финансы

Выплаты для ВПЛ: в Минсоцполитики объяснили, как вернуть ошибочно выплаченную денежную помощь

На счет Минсоцполитики, открытый в органах Казначейства, производится возврат ошибочно выплаченной денежной помощи как внутренне перемещенному лицу.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины в ответ на запрос.

Так, бывают случаи, когда лицу, больше не входящему в перечень громад и категорий для выплат ВПЛ, ошибочно поступают средства.

«В случае неправомерного или повторного получения внутренне перемещенным лицом помощи на проживание за определенный период суммы выплаченной помощи возвращаются лицом добровольно или по требованию органа социальной защиты населения», — говорится в ответе на запрос.

Куда возвращать деньги

Сообщается, что возврат получателями средств выплаченной им помощи производится на счет Минсоцполитики, открытый в органах Казначейства.

«Для этого внутренне перемещенное лицо должно обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов по месту своего учета, которые в свою очередь предоставляют реквизиты счета, открытого Министерству по бюджетной программе 2501480 «Оказание ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг», — говорится в ответе на запрос.

Отметим, что внутренне перемещенные лица, которые вернулись домой, где не ведутся активные боевые действия и у кого не повреждено жилье, выплаты не получают.

Справка Finance.ua:

в Украине обновили перечень территорий, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из которых получают денежные выплаты. Сейчас в перечне 303 громады в восьми областях;

для переселенцев усовершенствуют функционал приложения «Дія» — может появиться возможность сняться с учета и изменить адрес фактического места жительства при повторном перемещении.



УНН По материалам:

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