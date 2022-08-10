Теперь ВПЛ могут получать выплаты даже в случае потери паспорта — Finance.ua

Теперь ВПЛ могут получать выплаты даже в случае потери паспорта
С 7 августа ВПЛ, лишившиеся паспорта, получили возможность становиться на учет и оформлять выплаты на проживание.
Об этом сообщается на правительственном портале.
Основанием выступает справка из ГМС о подаче документов для оформления паспорта гражданина Украины.
Будут выдавать справку центры предоставления админуслуг, территориальные органы или терподразделения ГМС, государственные предприятия, относящиеся к сфере управления ГМС.
Для оформления выплат можно также использовать документы из приложения Дія, в частности єДокумент.
Соответствующее постановление было разработано Минреинтеграции совместно с Минсоцполитики и ГМС и принято Правительством 1 июля.
Справка Finance.ua:
- Кабинет Министров разрешил изготовление и выдачу паспорта гражданина Украины без внесения в бесконтактный электронный носитель, содержащийся в паспорте, средств квалифицированной электронной подписи (КЭП) и шифрования во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения;
- представительство Государственного предприятия «Документ» приступило к оформлению паспортных документов украинцам в Варшаве;
- мобильные комплексы по оформлению паспортов Украины, которые сейчас развернуты в Варшаве, со временем будут работать и в других странах Европы, учитывая большой спрос среди граждан нашего государства;
- въезд граждан Украины в страны Европейского Союза возможен по биометрическому паспорту, поскольку эти страны руководствуются Шенгенским кодексом о границах.
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