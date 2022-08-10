Теперь ВПЛ могут получать выплаты даже в случае потери паспорта — Finance.ua

Теперь ВПЛ могут получать выплаты даже в случае потери паспорта Сегодня 11:01 — Личные финансы

Теперь ВПЛ могут получать выплаты даже в случае потери паспорта

С 7 августа ВПЛ, лишившиеся паспорта, получили возможность становиться на учет и оформлять выплаты на проживание.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Основанием выступает справка из ГМС о подаче документов для оформления паспорта гражданина Украины.

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Будут выдавать справку центры предоставления админуслуг, территориальные органы или терподразделения ГМС, государственные предприятия, относящиеся к сфере управления ГМС.

Для оформления выплат можно также использовать документы из приложения Дія, в частности єДокумент.

Соответствующее постановление было разработано Минреинтеграции совместно с Минсоцполитики и ГМС и принято Правительством 1 июля.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров разрешил изготовление и выдачу паспорта гражданина Украины без внесения в бесконтактный электронный носитель, содержащийся в паспорте, средств квалифицированной электронной подписи (КЭП) и шифрования во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения;

представительство Государственного предприятия «Документ» приступило к оформлению паспортных документов украинцам в Варшаве;

мобильные комплексы по оформлению паспортов Украины, которые сейчас развернуты в Варшаве, со временем будут работать и в других странах Европы, учитывая большой спрос среди граждан нашего государства;



въезд граждан Украины в страны Европейского Союза возможен по биометрическому паспорту, поскольку эти страны руководствуются Шенгенским кодексом о границах.

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