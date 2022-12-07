ПФУ назвав суму субсидій та пільг за останній місяць — Finance.ua
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ПФУ назвав суму субсидій та пільг за останній місяць

Особисті фінанси
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ПФУ назвав суму субсидій та пільг за останній місяць
ПФУ назвав суму субсидій та пільг за останній місяць
Пенсійний фонд України завершив фінансування житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за листопад 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
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За даними пресслужби, на виплати для понад 2,6 млн домогосподарств спрямовано 3,9 млрд гривень, зокрема:
  • 1,2 млрд гривень — на виплату субсидій через АТ «Укрпошта»,
  • 2,7 млрд гривень — через уповноважені банки.
Очікується, що середня субсидія протягом опалювального сезону становитиме 1700-1800 гривень.
ПФУ назвав суму субсидій та пільг за останній місяць
Нагадаємо, функції з виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також буде призначати субсидії.
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За матеріалами:
Finance.ua
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