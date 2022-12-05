Уряд виділив кошти на житлові субсидії — Finance.ua
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Уряд виділив кошти на житлові субсидії

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Кабінет Міністрів України вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду України на 2022 рік. Доходи та видатки фонду зростуть на 12,6 млрд гривень до 606,9 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 2 грудня 2022 р. № 1347.
Документом виділяється з державного бюджету 12,6 млрд гривень на виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.
Нагадаємо, з 1 грудня 2022 року повноваження приймати звернення на призначення житлових субсидій отримав Пенсійний фонд України. У ПФУ розповіли, що це означає для громадян.
За матеріалами:
РБК-Україна
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