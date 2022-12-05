Уряд виділив кошти на житлові субсидії — Finance.ua

Уряд виділив кошти на житлові субсидії
Кабінет Міністрів України вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду України на 2022 рік. Доходи та видатки фонду зростуть на 12,6 млрд гривень до 606,9 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 2 грудня 2022 р. № 1347.
Документом виділяється з державного бюджету 12,6 млрд гривень на виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.
Нагадаємо, з 1 грудня 2022 року повноваження приймати звернення на призначення житлових субсидій отримав Пенсійний фонд України. У ПФУ розповіли, що це означає для громадян.
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