Пенсійний фонд назвав ще одну причину, коли субсидію не нададуть — Finance.ua

Пенсійний фонд назвав ще одну причину, коли субсидію не нададуть
Однією з причин непризначення субсидії може бути наявність автомобіля.
Про це нагадують у Пенсійному фонді України.
Допомогу на оплату житлово-комунальних послуг не призначать, якщо у власності домогосподарства є:
- один автомобіль, з моменту випуску якого минуло менше ніж п’ять років;
- два чи більше авто, з моменту випуску яких минуло менше ніж 15 років.
Якщо ж з моменту випуску автомобіля минуло понад п’ять або 15 років (якщо автівок кілька), їхні власники можуть претендувати на субсидію.
Довідка Finance.ua:
- Пенсійний фонд України завершив фінансування житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за листопад 2022 року. На виплати для понад 2,6 млн домогосподарств спрямовано 3,9 млрд гривень, зокрема:
- 1,2 млрд гривень — на виплату субсидій через АТ «Укрпошта»,
- 2,7 млрд гривень — через уповноважені банки.
- Очікується, що середня субсидія протягом опалювального сезону становитиме 1700-1800 гривень.
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