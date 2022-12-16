Пенсійний фонд назвав ще одну причину, коли субсидію не нададуть — Finance.ua
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Пенсійний фонд назвав ще одну причину, коли субсидію не нададуть

Особисті фінанси
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Однією з причин непризначення субсидії може бути наявність автомобіля.
Про це нагадують у Пенсійному фонді України.
Допомогу на оплату житлово-комунальних послуг не призначать, якщо у власності домогосподарства є:
  • один автомобіль, з моменту випуску якого минуло менше ніж п’ять років;
  • два чи більше авто, з моменту випуску яких минуло менше ніж 15 років.
Якщо ж з моменту випуску автомобіля минуло понад п’ять або 15 років (якщо автівок кілька), їхні власники можуть претендувати на субсидію.

Довідка Finance.ua:

  • Пенсійний фонд України завершив фінансування житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за листопад 2022 року. На виплати для понад 2,6 млн домогосподарств спрямовано 3,9 млрд гривень, зокрема:
  • 1,2 млрд гривень — на виплату субсидій через АТ «Укрпошта»,
  • 2,7 млрд гривень — через уповноважені банки.
  • Очікується, що середня субсидія протягом опалювального сезону становитиме 1700-1800 гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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