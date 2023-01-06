Подати заяву на субсидію можна через вебпортал Пенсійного фонду: покрокова інструкція — Finance.ua

Подати заяву на субсидію можна через вебпортал Пенсійного фонду: покрокова інструкція Сьогодні 08:12 — Особисті фінанси

Подати заяву на субсидію можна через вебпортал Пенсійного фонду: покрокова інструкція

З 1 грудня заяви на призначення субсидії українці можуть подавати до Пенсійного фонду, причому не лише особисто до сервісних центрів, а й за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ.

Алгоритм дій пояснили в Пенсійному фонді.

Що треба зробити

Зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ. Авторизуйтесь в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) — вкажіть назву Акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, оберіть файл ключа й введіть особистий пароль. В особистому кабінеті зайдіть в розділ «Комунікації з ПФУ» й натисніть на пункт «Заява на житлову субсидію чи пільгу». Перед формуванням заяви приготуйте скановані копії необхідних документів, надайте згоду на дистанційне інформування, натиснувши кнопку «Продовжити».



Для оформлення субсидії потрібні такі документи:



◉ заява про призначення та надання житлової субсидії;

◉ декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.



Окрім цього, в окремих випадках можуть знадобитися:



— договір про оренду житла (якщо він є);

— довідка про доходи (якщо ви зазначали у декларації про доходи);

— довідка, яка підтверджує місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;

— довідка про оплату комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;

— різноманітні акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;

— договори оренди житла в іншому місті тощо. Оберіть пункт «Заява про призначення та надання житлової субсидії». Заповніть відповідні поля онлайн-форми. Додайте скановані копії документів, натиснувши кнопку «Додати файл». Натисніть кнопку «Сформувати заяву», розміщену в кінці онлайн-форми. Автоматизована система перевірить повноту заповнення заяви. Накладіть цифровий підпис та надішліть документи до ПФУ.

За ходом розгляду заяви на призначення субсидії можна стежити в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення» — «Статус звернення».

Нагадаємо, переоформлювати через Пенсійний фонд раніше призначену органами соцзахисту субсидію не потрібно.

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