Что делать при допущении ошибки в декларации для назначения субсидии — Finance.ua

Что делать при допущении ошибки в декларации для назначения субсидии Сегодня 09:00 — Личные финансы

Для назначения жилищной субсидии гражданин помимо заявления и документов, удостоверяющих личность, обязательно представляет декларацию.

Об этом пишет Пенсионный фонд.

В случае обнаружения ошибки в декларации уполномоченный орган должен известить заявителя об ошибке. При этом согласно пункту 61 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848, уполномоченный орган самостоятельно выбирает форму такого сообщения (личная беседа, почтовая связь, смс-сообщение, письмо на электронную почту, сообщения через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через Портал Дія).

Для исправления ошибки человек может подать новую декларацию (если данные требуют изменения или уточнения) или дополнить предыдущую (если при заполнении документа обязательное поле было пропущено).

Подавать исправленную декларацию человек может любым удобным для него способом.

Ошибку можно исправить в течение 30 календарных дней с даты подачи документов. В то же время, 30-дневный срок для исправления ошибки может быть продлен на время болезни заявителя. При этом факт болезни должен быть подтвержден документально (пункт 47 Положения о порядке назначения жилищных субсидий).

Если в течение определенного срока ошибка в декларации (или заявлении) исправлена не была, в назначении жилищной субсидии будет отказано.

Об этом заявителя уведомляют в течение трех календарных дней со дня принятия решения. При этом заявитель о принятом решении информируется с вручением соответствующего бумажного извещения под личную подпись с указанием причин отказа и порядка обжалования принятого решения или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, или Портал Дія.

В период действия военного положения в Украине уполномоченный орган может сообщать заявителю о принятом решении в телефонном режиме с внесением соответствующей записи в отдельный журнал регистрации информирования заявителей.

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