Як розраховується розмір субсидії для сім'ї, у якій подружжя мешкає окремо — роз’яснення — Finance.ua
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Як розраховується розмір субсидії для сім'ї, у якій подружжя мешкає окремо — роз’яснення

Особисті фінанси
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Як розраховується розмір субсидії для сім'ї, у якій подружжя мешкає окремо — роз’яснення
Як розраховується розмір субсидії для сім'ї, у якій подружжя мешкає окремо — роз’яснення
Українці, які отримують зарплату на рівні мінімальної та мають низькі доходи, можуть отримати житлову субсидію. Згідно з законодавством, субсидія призначається, виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства.
Про це розповідають у Пенсійному фонді України (ПФУ).
Однак є випадки, коли зареєстроване (фактичне) місце проживання членів сім’ї відрізняється від адреси домогосподарства. У таких випадках при призначенні житлової субсидії враховуються доходи всіх членів сім’ї домогосподарства, включаючи тих, хто проживає окремо від родини.
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Також згідно зі статтею 3 Сімейного кодексу України, подружжя вважається сім’єю, навіть якщо дружина та чоловік у зв’язку з різними обставинами не проживають разом. Це може бути пов’язано з навчанням, роботою, лікуванням, доглядом за батьками, дітьми та іншими поважними причинами.
З урахуванням цих обставин спільні доходи подружжя враховуються при призначенні житлової субсидії, окрім випадків, якщо обом більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу.

Довідка Finance.ua:

  • субсидія призначається, якщо доходи мешканців домогосподарства не дають змоги самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком, комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
  • обов’язковий відсоток платежу для кожної сім’ї залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Обчислюють його в розрахунку на одну людину. Детальніше, як це роблять — розповіли за посиланням.
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За матеріалами:
Finance.ua
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