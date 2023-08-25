Сколько стоит месяц жизни в Чехии: расходы беженцев — Finance.ua

Сколько стоит месяц жизни в Чехии: расходы беженцев Сегодня 20:29 — Мир

Сколько стоит месяц жизни в Чехии: расходы беженцев

Чехия занимает третье место в Европе по числу украинских беженцев. Эта страна считается финансово доступной при высоком уровне жизни.

Сколько средств нужно бегущим от войны в этой стране на месяц, рассказывает proukrainu.blesk.cz

Двум людям на месяц на жизнь нужно от 1300 евро

Издание провело базовые расчеты расходов и обнаружило, что семье из двух человек месяц жизни в Чехии обойдется в 32−35 тысяч крон (1327−1451 евро). В частности:

затраты на продукты питания составят примерно 8000 крон (332 евро),

аренда квартиры с коммунальными услугами — 20 000 крон (830 евро);

на базовую одежду, средства гигиены, связь, проездной, расходы на ребенка в школе или в саду — еще примерно 5 000 крон (207 евро).



Такие расходы у среднестатистических людей, не имеющих бесплатного социального жилья и не относящихся к категории уязвимых людей.

Если семья будет содержать собственный транспорт, питаться в ресторанах, покупать качественную обувь и одежду, тратить на развлечения и образование, то расходы на месяц могут быть вдвое больше.

Какие «мелкие» расходы следует учесть беженцам

Бесплатное медицинское страхование в Чехии беженцы получают только первые 150 дней. После этого оплачивать страхование нужно самостоятельно. Для лиц без налогооблагаемого дохода — это 2336 крон (96 евро), для самозанятых людей — 2722 крон (113 евро).

Для тех, кто приехал в Чехию на автомобиле, следует учитывать, что средняя стоимость бензина и дизеля в стране колеблется в пределах 40 крон (1,66 евро) за литр. Стоимость проездного билета в общественном транспорте для украинцев с временной защитой — 165 крон (6,85 евро) в месяц.

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Мобильная связь, домашний интернет — 300−600 крон (12,5−25 евро).

На средства гигиены семья из двух человек может потратить от приблизительно 300 до 800 крон (12,5−33 евро).

На какие социальные выплаты могут рассчитывать беженцы

С 1 июля в Чехии изменилась система социальной поддержки украинских беженцев. Теперь украинцы с временной защитой могут рассчитывать на комплексную финансовую помощь, включающую расходы на жизненные нужды и жилье. Отдельных выплат не будет. Податься можно всей семьей, проживающей в Чехии вместе. С первого месяца беженцы получают следующие выплаты:

ребенок до 18 лет — 3490 крон;

ребенок от 6 до 10 лет — 1,2 пособия (4 188 крон);

взрослый — 4 860 крон;

люди с инвалидностью будут получать 1,5 пособия по возрасту: ребенок до 18 лет — 5 235 крон, взрослый — 7 290 крон.

Через 150 дней (5 месяцев) с момента предоставления защиты, беженцы получают 3130 крон. То есть, семья из двух человек будет получать пособие в 260 евро в месяц.

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