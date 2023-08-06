В Чехии один из самых низких уровней безработицы в ЕС — Finance.ua

В Чехии один из самых низких уровней безработицы в ЕС
Уровень безработицы в Европейском союзе в июне остался на майском показателе 5,9%, сообщило во вторник Европейское статистическое управление Eurostat.
Самая низкая безработица в Мальте (2,6%). За ней следует Чешская Республика и Польша, обе со значением 2,7%.
Однако данные Eurostat показали значительный рост безработицы в Чешской Республике среди молодежи. В категории до 25 лет она увеличилась с майских 9,5% до июньских 13,7%. В годовом сравнении уровень безработицы среди молодежи в Чехии увеличился практически вдвое с 7,2%.
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