Программа «єОселя»: за год льготную ипотеку получили более 3,6 тысячи семей — Finance.ua
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Программа «єОселя»: за год льготную ипотеку получили более 3,6 тысячи семей

Недвижимость
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Программа «єОселя»: за год льготную ипотеку получили более 3,6 тысячи семей
Программа «єОселя»: за год льготную ипотеку получили более 3,6 тысячи семей
Программе доступного кредитования от государства «єОселя» исполнился год. За это время 3641 украинская семья приобрела жилье на выгодных условиях.
Об этом сообщается на сайте «Дія».
«Услуга „єОселя“ в „Дія“ полностью изменила подход к получению ипотеки. Вместо походов в банки, заполнения десятков полей в заявлениях и сбора справок нужно сделать всего несколько кликов в приложении. Например, благодаря „єОселя“ военные могут подать заявку, где бы они ни находились. Один из супругов заполняет заявку в „Дія“, а другой — подтверждает ее цифровой подписью в приложении. Уже 3 641 семья смогла получить новое жилье благодаря „єОселя“», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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С начала запуска программы через банки-партнеры выдали ипотечных кредитов почти на 5,2 миллиарда гривен.
Больше всего квартир купили в Киеве и области, а также на Ровенщине, Волыни и Черниговщине. Недавно первые кредиты были выданы в Харькове, Запорожье и Николаеве.
Программа «єОселя»: за год льготную ипотеку получили более 3,6 тысячи семей
«Свыше 70% получивших льготные ипотечные кредиты — семьи военнослужащих. Но нашей целью было сделать ипотеку доступной не только льготным категориям, но и всем гражданам. И с 1 августа в Украине заработала массовая ипотека. Сегодня кредит под 7% годовых могут взять все украинцы, не имеющие собственного жилья или если оно менее 52,5 м.кв. на человека плюс 21 кв. м на каждого следующего члена семьи. И то, как многие украинцы берут ипотеку — лучшее свидетельство веры людей в победу», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
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Недавно правительство расширило финансирование по программе. Теперь воспользоваться выгодными ипотечными условиями в 2023 году в общей сложности смогут около 10 тысяч семей.

Справка Finance.ua:

  • «єОселя» заработала 1 октября 2022 года. На первом этапе программа была доступна только военнослужащим по контракту, защитникам Украины, силовикам и членам их семей, а также медикам, педагогам и ученым, работающим в государственном и коммунальном секторах.
  • с 1 августа «єОселя» масштабировалась — льготный кредит на квартиру стал доступен для ветеранов войны и членов их семей; участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны; членов семьи погибших военных; внутренне перемещенных лиц, а также для всех украинцев, не имеющих собственного жилья.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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