Бюджет выплатит банкам 27,4 млрд грн по программам «5−7−9%» и «єОселя» — Finance.ua

Бюджет выплатит банкам 27,4 млрд грн по программам «5−7−9%» и «єОселя» Сегодня 11:31

Бюджет выплатит банкам 27,4 млрд грн по программам «5−7−9%» и «єОселя»

Правительство в 2024 году заложит в бюджет средства как для льготного кредитования крупных предприятий по программе «Доступные кредиты 5−7-9%», так и финансы на грантовую поддержку перерабатывающих производств и малого бизнеса, создание технопарков и гуманитарное разминирование.

Об этом заявила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

На программы прямой поддержки украинской экономики в бюджет-2024 будут заложены более 40 млрд грн, в том числе 27,4 млрд грн на компенсацию кредитных ставок.

«Суммарно программы прямой поддержки украинской экономики будут составлять более 40 млрд гривен. Эти деньги будут помогать с доступом к финансам, активизировать экономически активных людей, развивать промышленное производство и привлекать бизнес к разминированию», — заявила Юлия Свириденко.

На программу «Доступные кредиты 5−7-9%», позволяющую бизнесу использовать ликвидность банков по льготным процентам, в проекте бюджета заложено 18 млрд грн.

Программа доступной ипотеки «єОселя», которая ориентирована на граждан, желающих проживать в Украине и иметь достойные жилищные условия, также является действенным стимулом для развития строительства.

«В настоящее время предполагается, что в рамках бюджета эта программа получит 9,4 млрд грн. Наш ориентир — удовлетворить спрос на финансирование 10 тысяч квартир в этом году и 12 тысяч в 2024 году. Для этого будем привлекать дополнительные источники поступлений», — объяснила Юлия Свириденко.

Еще одна программа правительства — микрогранты для малого бизнеса, которыми уже удалось стимулировать создание или развитие более чем 7 тысяч бизнесов по всей стране. «В следующем году мы планируем выдать 13 тыс. микрогрантов. Отдельный фокус будет направлен на ветеранов, ветеранок и их семьи, которым мы планируем предоставить дополнительно тысячу грантов», — отметила Юлия Свириденко.

По ее словам, на грантовые программы для бизнеса в проекте бюджета-2024 предлагается предусмотреть почти 5 млрд грн.

Но самым важным элементом прямой поддержки бизнеса, по ее словам, в следующем году будет развитие промышленного производства. «Прежде всего, мы продолжим выдавать гранты на развитие перерабатывающих предприятий и, как следствие, — создание дополнительных рабочих мест. Предприятия активно пользуются возможностью вкладывать свои средства, зная, что на эти инвестиции можно получить грант до 8 млн грн. В этом году мы ожидаем, что удастся выдать 700 грантов. Ориентир на следующий год — 1000 грантов. Финансирование на эти гранты предусмотрено из тех же источников, что и микрогранты», — рассказала Юлия Свириденко.

Правительство планирует вернуться к финансированию компенсации стоимости сельхозтехники отечественного производства. На эти цели планируется выделить 1 млрд грн.

Также Юлия Свириденко рассказала о поддержке создания и развития индустриальных парков и гуманитарного разминирования украинских земель.

Фінансовий клуб По материалам:

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