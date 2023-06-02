В правительстве планируют модернизировать «доступные кредиты» для бизнеса с деоккупированных территорий — Finance.ua

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В правительстве планируют модернизировать «доступные кредиты» для бизнеса с деоккупированных территорий

Кредит&Депозит
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В правительстве планируют модернизировать «доступные кредиты» для бизнеса с деоккупированных территорий
В правительстве планируют модернизировать «доступные кредиты» для бизнеса с деоккупированных территорий
Программа «Доступные кредиты 5−7-9%» будет модернизирована для реализации запроса на финансирование бизнеса, работающего на деоккупированных территориях, и перерабатывающих предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
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Программа «Доступные кредиты 5−7-9%» будет модернизирована для реализации запроса на финансирование бизнеса, работающего на деоккупированных территориях и перерабатывающих предприятий. Об этом договорились на совещании под председательством первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Украины Юлии Свириденко с представителями государственных банков и руководителей регионов, территории которых были деоккупированы после полномасштабного вторжения рф. На совещании также присутствовали первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова и заместитель министра финансов Украины Юрий Драганчук.
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«Бизнес, работающий на деоккупированных территориях, нуждается в особом внимании и финансовой поддержке, чтобы иметь возможность восстановиться. Поэтому мы модернизируем для них программу доступных кредитов ввиду сложных обстоятельств, в которых находятся эти предприятия. В частности, предлагаем снизить для них процентную ставку по кредиту и увеличить покрытие портфельных гарантий», — сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.
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Кроме того, таким предприятиям, а также компаниям перерабатывающей отрасли, развитие которых нужно максимально стимулировать независимо от территории их расположения, предлагается увеличить лимит кредита и срок его выдачи.
Среди других вопросов изменения программы доступных кредитов обсуждали также необходимость дифференцировать деоккупированные территории по уровню риска, возможность предоставлять кредиты предприятиям, имеющим задолженность по ранее полученным кредитам, а также возможность отмены залога как условия кредитования, учитывая, что основные фонды и имущество многих компаний в результате действий агрессора были уничтожены, похищены или повреждены.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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