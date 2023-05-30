Как меняются ставки по кредитам и депозитам – аналитика НБУ — Finance.ua

Как меняются ставки по кредитам и депозитам – аналитика НБУ
Процентные ставки по гривневым депозитам продолжают расти.
Об этом сообщает Национальный банк.
«Для защиты гривневых сбережений от инфляции НБУ поддерживает курсовую стабильность, сохраняет высокую учетную ставку и дополнительными мерами побуждает банки активнее бороться за вкладчиков. В результате процентные ставки по гривневым депозитам продолжают расти», — говорится в сообщении.
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Сегодня большинство банков предлагают по вкладам в национальной валюте 15−20% годовых.
«Такая доходность позволяет защитить сбережения от инфляционного обесценения», — уверяют в Нацбанке.
Регулятор и дальше будет держать учетную ставку высокой, чтобы сохранить привлекательность гривневых сбережений.
Также НБУ будет держать под контролем ситуацию на валютном рынке.
«Благодаря международной помощи НБУ имеет значительный объем резервов, а значит и способность обеспечивать курсовую устойчивость», — говорят в НБУ.
Ставки по кредитам для бизнеса и населения тоже остаются высокими.
Это объясняется, прежде всего, значительной инфляцией и рисками военного времени. Ожидается, что в последующие годы кредитные ставки будут уменьшаться на фоне снижения рисков безопасности и последующего замедления инфляции.
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