Как меняются ставки по кредитам и депозитам – аналитика НБУ — Finance.ua

Как меняются ставки по кредитам и депозитам – аналитика НБУ Сегодня 12:04 — Кредит&Депозит

Как меняются ставки по кредитам и депозитам – аналитика НБУ

Процентные ставки по гривневым депозитам продолжают расти.

Об этом сообщает Национальный банк.

«Для защиты гривневых сбережений от инфляции НБУ поддерживает курсовую стабильность, сохраняет высокую учетную ставку и дополнительными мерами побуждает банки активнее бороться за вкладчиков. В результате процентные ставки по гривневым депозитам продолжают расти», — говорится в сообщении.

Сегодня большинство банков предлагают по вкладам в национальной валюте 15−20% годовых.

«Такая доходность позволяет защитить сбережения от инфляционного обесценения», — уверяют в Нацбанке.

Регулятор и дальше будет держать учетную ставку высокой, чтобы сохранить привлекательность гривневых сбережений.

Также НБУ будет держать под контролем ситуацию на валютном рынке.

«Благодаря международной помощи НБУ имеет значительный объем резервов, а значит и способность обеспечивать курсовую устойчивость», — говорят в НБУ.

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Ставки по кредитам для бизнеса и населения тоже остаются высокими.

Это объясняется, прежде всего, значительной инфляцией и рисками военного времени. Ожидается, что в последующие годы кредитные ставки будут уменьшаться на фоне снижения рисков безопасности и последующего замедления инфляции.

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