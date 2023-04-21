Есть минутка? Опрос от Finance.ua — Finance.ua

Есть минутка? Опрос от Finance.ua Сегодня 17:33

Есть минутка? Опрос от Finance.ua

Друзья!



Благодарим Вас за доверие и выбор портала Finance.ua. Будем очень благодарны, если вы найдете и 5 минут для нашего опроса.



Вопросы несложные, однако ответы на них помогут нам понимать еще больше, какая информация будет для вас самой полезной. В каком направлении нам следует делать еще больше, а кого из наших сотрудников награждать за отличную работу.

Спасибо за время, которое тратите на помощь нам — это для нас на вес золота!

С уважением,

редакция Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.