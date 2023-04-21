Есть минутка? Опрос от Finance.ua — Finance.ua
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Есть минутка? Опрос от Finance.ua

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Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Друзья!

Благодарим Вас за доверие и выбор портала Finance.ua. Будем очень благодарны, если вы найдете и 5 минут для нашего опроса.
Вопросы несложные, однако ответы на них помогут нам понимать еще больше, какая информация будет для вас самой полезной. В каком направлении нам следует делать еще больше, а кого из наших сотрудников награждать за отличную работу.
Спасибо за время, которое тратите на помощь нам — это для нас на вес золота!
С уважением,
редакция Finance.ua

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По материалам:
Finance.ua
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