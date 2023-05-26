Ставки по гривневым депозитам на пике за три года: где самые выгодные условия — Finance.ua

Ставки по гривневым депозитам на пике за три года: где самые выгодные условия
Ближайшие несколько месяцев — вероятно, последняя возможность, когда украинцы будут видеть самые высокие за последние три года ставки по депозитам в банках.
Встречающиеся на рынке предложения иногда очень привлекательны — до 20−21% годовых не только на краткосрочные, но и на годовые вклады. В дальнейшем проценты будут падать, и такую доходность, как сейчас, банки больше не будут предлагать, предупреждают опрошенные Forbes банкиры и аналитики.
Может ли депозит в банке перекрыть инфляцию
Учитывая инфляцию, которая в апреле замедлилась до 18%, банковские депозиты действительно могут стать инструментом заработка в течение следующих 9−12 месяцев, говорит старшая аналитик Dragon Capital Анастасия Туюкова. В конце года показатель инфляции может снизиться до 14,8%, тренд, по всей вероятности, продолжится и в 2024-м, отмечает она.
Из-за низкого риска девальвации гривни (на фоне финансирования от МВФ и других доноров) и замедления инфляции текущие ставки на уровне 15−21% доходны даже с поправкой на инфляцию, соглашается СЕО Идея Банка Михаил Власенко.
Последний раз такой уровень ставок был в 2020-м, добавляет Туюкова. Существенное отличие от тех времен — сейчас государство полностью компенсирует депозитные вклады, напоминает Власенко.
«Поэтому хранить деньги на депозите безопаснее, чем наличными», — говорит банкир.
Так что в этом году вкладчики точно не потеряют деньги из-за инфляции и налогов. В прошлом году, когда банки предлагали существенно более низкие проценты, ситуация складывалась не в пользу держателей депозитов, добавляет директор финансовой компании Activitis Павел Матияш.
Где можно найти самые выгодные предложения? Небольшие банки предлагают 18−20%, крупные — от 15%, рассказывает СЕО izibank Анна Тигипко.
Кому доверяют? За первый квартал 2023 года наибольший рост гривневых средств населения в абсолютном измерении показали:
- ПриватБанк (+3,2 млрд грн),
- Ощадбанк (+2,4 млрд грн),
- ПУМБ (+1,6 млрд грн),
- «Универсал"/mono (+1,3 млрд грн),
- Укргазбанк (+1,1 млрд грн).
Другой тренд последних месяцев — депозиты становятся длиннее. Предложений депозитов до трех месяцев становится меньше, ставки по этим вкладам ниже, чем по более длительным, говорится в обзоре банковского сектора от НБУ. Впрочем, половина новых гривневых срочных вкладов все еще привлекается на срок от одного до шести месяцев.
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Наименее прибыльны, по данным НБУ, депозиты на три и девять месяцев соответственно. Об этом свидетельствует и Украинский индекс ставок по депозитам физлиц UIRD. По состоянию на 23 мая средневзвешенные ставки составляли:
- по трехмесячным депозитам — 13,27%,
- по шестимесячным — 14,21%,
- по девятимесячным — 12,42%,
- по 12-месячным — 14,30%.
В конце апреля средние ставки по трехмесячным гривневым депозитам физических лиц были на уровне 12,65%, по шестимесячным — 13,55%, по девятимесячным — 12,56%, по 12-месячным — 14,15%.
На рынке можно найти гораздо более высокие предложения, чем средний уровень. Небольшие и средние банки предлагают по кратким вкладам 18−21% годовых. Большие игроки — 16−17% годовых.
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