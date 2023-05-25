Ставки по гривневым депозитам выросли на 20%: банкир объяснил причины — Finance.ua
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Ставки по гривневым депозитам выросли на 20%: банкир объяснил причины

Кредит&Депозит
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Ставки по гривневым депозитам выросли на 20%: банкир объяснил причины
Ставки по гривневым депозитам выросли на 20%: банкир объяснил причины
Проценты по 9-месячным и годовым гривневым депозитам увеличились в среднем на 1−1,5%, начиная с мая этого года. Банкир Дмитрий Замотаев считает, что это произошло в результате удачной политики НБУ по связыванию «горячих» средств, находящихся на нынешних счетах клиентов.
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Также роль сыграло стимулирование банков привлекать больше денег на депозиты от 3 месяцев и более.
Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка: «Для украинцев сейчас крайне важно чувство „тыловой“ стабильности и прогнозируемости, проявляющееся прежде всего в росте доверия к гривне и постепенной переориентации граждан на гривну, как наиболее надежную и стабильную валюту для сохранения и приумножения имеющихся средств».
Введенные НБУ депозитные сертификаты под 25% сроком на 3 месяца позволяют коммерческим банкам получить сразу два преимущества:
  • стабилизировать денежные потоки, создав надежную основу, что обезопасит их от ряда негативных явлений;
  • развить депозитные программы сроком от 3 месяцев, минимизировав долю «коротких» депозитов, потому что сейчас доля средств составляет 65%.
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Специалист рассказал, что за первую половину 2023 года размер гривневых депозитов составил в среднем 160 тысяч гривен: в частности, средний размер вкладов сроком 6−9 месяцев — 131 тысяча гривен, а за 9−12 месяцев — 150 тысяч гривен.
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За этот же период в Глобус Банке доля гривневых депозитов от 3 до 6 месяцев составила около 8%, от 6 до 9 месяцев — 11%, от 9 до 12 месяцев — более 26%.
Он прогнозировал, что в мае НБУ пересмотрит подходы к размещению банками свободных средств на депозитные сертификаты. Так что учреждения максимально заинтересованы в привлечении депозитов населения на срок от 3 месяцев.
В то же время размещение средств на гривневых депозитах для граждан становится все более выгодным, чем на валютных депозитах. Именно поэтому с высокой вероятностью можно утверждать, что во II квартале 2023 года наиболее популярными станут депозиты в национальной валюте сроком 6−12 месяцев, по которым банки предложат самые высокие процентные ставки, — пояснил Замотаев.
Он добавил, что новые увеличенные депозитные ставки уже с середины лета начнут уменьшаться, поэтому клиентам следует оформлять наиболее длительные 9-месячные или годовые вклады в скором времени.
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По материалам:
Телеканал 24
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