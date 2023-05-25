В марте банки выдали ипотечных кредитов почти на ₴39 миллионов — Finance.ua
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В марте банки выдали ипотечных кредитов почти на ₴39 миллионов

Кредит&Депозит
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Банки в марте 2023 года выдали 36 ипотечных кредитов на общую сумму 38,8 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков по объемам предоставленных населению ипотечных кредитов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Телеграме.
«Банки Украины в марте 2023 года выдали 36 ипотечных кредитов на общую сумму 38,8 млн грн», — говорится в сообщении.
Отмечается, что о выдаче новой ипотеки в марте проинформировали 2 банка, кредитовавших приобретение жилья исключительно на вторичном рынке недвижимости. Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в марте 14,0% (в феврале — 8,3%).
Больше всего ипотечных кредитов в марте выдано в Киевской области — 14 договоров на общую сумму 16,1 млн грн (41% от общего объема).
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По материалам:
Finance.ua
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