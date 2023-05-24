В Нацбанке ожидают дальнейшего роста ставок по депозитам — Finance.ua

В Нацбанке ожидают дальнейшего роста ставок по депозитам
Национальный банк Украины ожидает, что банки продолжат повышать ставки по срочным депозитам населения, несмотря на обновленный прогноз регулятора, предусматривающий снижение учетной ставки уже в 4 квартале 2023 года.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в комментарии ЭП.
«Снижение учетной ставки не будет препятствовать увеличению срочных депозитов в структуре вкладов населения. Мы ожидаем, что на динамике ставок банков и дальше будут отражаться предыдущие шаги НБУ», — отметил Пышный.
Он объяснил, что даже несмотря на прогнозируемое снижение учетной ставки, монетарные условия в Украине будут оставаться достаточно жесткими. Да и сама прогнозируемая учетная ставка еще долго будет выше, чем текущий уровень ставок банков по депозитам.
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Пышный также отметил, что на решение банков повышать ставки уже влияют такие меры НБУ, как введение трехмесячных депозитных сертификатов, в которые банки могут вкладывать средства под учетную ставку. Операции с ними НБУ будет продолжать по меньшей мере до апреля 2024 года.
«Так, средневзвешенная ставка по гривневым депозитам физических лиц свыше 92 дней выросла с 12.2% в декабре 2022 года до 13.5% в апреле 2023 года (больше, на 0.5 п.п., в марте). По срочным вкладам до 92 дней в апреле произошло снижение средневзвешенной ставки на 0.5 п.п. до 12.3%. Также следует отметить снижение ставок по депозитам по требованию с 4.1% в декабре до 3.1% в апреле», — отмечает глава НБУ.
В Нацбанке констатируют, что многолетний тренд по снижению доли срочных средств во вкладах населения удалось развернуть, и эта тенденция продолжалась и в апреле. Более того, сейчас средства перетекают в более срочные депозиты.
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«В завершение хочу отметить, что будущие решения по монетарной политике будут согласовываться с нашими ключевыми целями. Это — снижение инфляции и сохранение курсовой устойчивости. НБУ перейдет к смягчению политики только при сохранении достаточной привлекательности гривневых сбережений для граждан и улучшения структуры средств в банковской системе», — добавил Пышный.
Накануне некоторые крупные банки сообщили, что рассматривают обновленный прогноз учетной ставки НБУ как своеобразный месседж для рынка, из-за чего они пересматривают свои решения о росте ставок по депозитам.
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