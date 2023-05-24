Украинцы продолжают наращивать депозиты — Finance.ua

Украинцы продолжают наращивать депозиты Сегодня 18:15 — Кредит&Депозит

Украинцы продолжают наращивать депозиты

Сумма вкладов физлиц в банках Украины в течение апреля 2023 г. выросла на 5,2 млрд грн.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

По состоянию на 1 мая 2023 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила почти 1 067,3 млрд грн, что на 5,2 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 апреля т.г. (1 062,0 млрд грн, по состоянию на 1 марта — 1 055,4 млрд грн).

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало мая 2023 года:

вклады в национальной валюте — 656,0 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 411,2 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 мая 2023 года составила 3,0%, а сумма их вкладов составила 120,0 млрд грн (11,2% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года).

Гарантии вкладов

С 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Все банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 апреля 2023 г. в реестре участников Фонда насчитывалось 65 банков.

Справка Finance.ua:

по данным Опендатабот, по состоянию на май 2023 года объем депозитов бизнеса и украинцев в украинских банках составляет почти 2 трлн грн — на треть больше показателей прошлого года;

последние несколько месяцев процентные ставки по банковским вкладам населения стабильно растут.

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