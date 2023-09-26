Госпрограмму «єОселя» продолжат и в 2024 году: сколько еще семей получат шанс на новое жилье — Finance.ua

Госпрограмму «єОселя» продолжат и в 2024 году: сколько еще семей получат шанс на новое жилье Сегодня 19:01 — Кредит&Депозит

Госпрограмму «єОселя» продолжат и в 2024 году: сколько еще семей получат шанс на новое жилье

В Минэкономики рассказали о масштабировании доступной ипотеки и количестве выданных жилищных кредитов.

Украинское правительство планирует продолжить в 2024 году государственную программу ипотечного кредитования «єОселя». При этом количество семей, у которых есть шанс приобрести жилье на льготных условиях, может превысить 10 тысяч.

Этот прогноз в интервью «Телеграфу» дала заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун. Так она прокомментировала внесенный в Верховную Раду проект Государственного бюджета-2024 и финансирование некоторых правительственных программ.

«По „єОселя“ уже выдано более трех тысяч ипотечных кредитов. То есть 3 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия. А с 1 августа 2023 года программу „єОселя“ мы масштабировали на массовое кредитование. Если до этого были только льготные категории (и льготная категория могла под 3% взять ипотечный кредит), то сейчас под 7% — уже любой, у кого есть недостаточные жилищные условия, то есть, если у семьи меньше 52,5 кв. м на семью, то можно обращаться за кредитом. Цель на 2023-й — выдать 10 тысяч кредитов до конца года. Что касается следующего года, пока KPI еще не установлен, но я думаю, что будет больше, чем в этом», — отметила чиновник.

По ее словам, на фоне фактически отсутствия доступной ипотеки от коммерческих банков программа «єОселя» стала своего рода мультипликатором. Она объяснила, что по информации девелоперов, 70% всех звонков в отделы продаж застройщиков поступает от клиентов, которые спрашивают: «Работают ли они по программе єОселя или нет?»

«Так что программа „єОселя“ показывает, что ипотека возможна. Это побуждает потребителей искать для себя такую ​​возможность. Не все, наверное, купят после подачи заявки по льготному проценту. Кто-то, имея деньги, приобретет жилье за ​​свои средства. Но это оживляет рынок, и в принципе все девелоперы нам говорят, что „єОселя“ очень классная программа, что ее точно нужно продолжать, расширять. Да и вообще они видят большие перспективы за счет того, что понемногу и цены растут за счет этой программы», — сообщила Бигун.

Что сдерживает развитие программы

Заместитель министра экономики уточнила, что сдерживающим фактором для привлечения большего количества застройщиков к «єОселя» является предохранитель (установленный государством) по праву собственности на приобретенную квартиру.

«Программа предусматривает, что в нее по новой застройке входят только те застройщики, которые продают по такой модели, когда имущественные права по договору передают потребителю. На рынке первичной застройки есть разные модели передачи прав на имущество. Перед запуском «єОселя» была дискуссия, понимая риски всех этих моделей и преимущества именно такой: «Я покупатель, и когда подписываю инвестиционный договор с застройщиком, то имущественные права на будущую квартиру передают мне».

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От застройщиков действительно где-то можно слышать, что программа не работает, в том числе из-за того, что они не хотят по такой модели работать. Но это государственная политика. Поэтому надеюсь, что больше застройщиков выберут нашу модель, и присоединятся к программе", — пояснила она и добавила, что со временем к государственному ипотечному проекту могут приобщиться больше коммерческих банков.

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