єОселя: в Минэкономики рассказали об успехах программы — Finance.ua

єОселя: в Минэкономики рассказали об успехах программы Сегодня 16:03 — Кредит&Депозит

єОселя: в Минэкономики рассказали об успехах программы

На прошлой неделе 92 украинца взяли кредиты на приобретение жилья по программе єОселя на 139,3 млн грн. С начала действия программы уже 2555 семей получили льготные ипотечные кредиты на сумму 3,59 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«С 1 августа правительство расширило программу єОселя и ипотечный кредит под 7% могут взять все украинцы, нуждающиеся в собственном жилье. На прошлой неделе мы также увеличили финансирование на реализацию программы, поэтому возможностью приобрести жилье смогут воспользоваться еще больше украинских семей. До конца текущего года рассчитываем выдать не менее 10 тысяч кредитов. Только за прошлую неделю почти сотня украинцев взяла ипотечные кредиты и вскоре они смогут переехать в свои дома», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе єОселя 92 кредита на 139,3 млн грн.

Среди них:

кредиты под 3% получили 70 военнослужащих и силовиков, 9 педагогов, 6 медиков и 4 ученых;

кредиты под 7% получили 3 украинца без собственного жилья.

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (64 кредита) и у застройщика (26). Также два украинца взяли кредиты на покупку строящихся квартир.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

Киевской области — 31;

города Киева — 20;

Винницкой области — 7;

Черниговской области — 6;

Хмельницкой и Львовской областей — по 5.

На сегодняшний день взять кредит по программе єОселя можно в 6 банках. За прошедшую неделю больше таких кредитов выдали Ощадбанк (42 кредита), Укргазбанк (30 кредитов) и ПриватБанк (16 кредитов).

Инфографика: Минэкономики

Справка Finance.ua:

воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, у которых нет собственного жилья или желающие улучшить условия проживания;

для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.

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