В Киеве изменилась стоимость аренды квартир (инфографика) — Finance.ua

В Киеве изменилась стоимость аренды квартир (инфографика)
В Киеве значительно подорожала аренда квартир. За последние 6 месяцев цены выросли на 47,12% - со средних 11 895 грн до 17 500 грн. Таким образом, подорожание составило 5 605 грн.
Об этом сообщает M2bomber.
При этом отмечается: подорожало жилье и в годовом разрезе. Причем тоже весьма существенно: на 35,5%, или на 4 585 грн.
А вот за месяц цены снизились — но практически незаметно. Удешевление составило менее 1% - 167 грн.
Цена аренды 1-комнатного жилья
1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 12 000 грн — 8,2% объявлений. Также часто встречаются цены:
- 10 400 грн, 12 800 грн. — 6,9%;
- 7 200 грн, 8 800 грн, 16 800 грн — 5,7%.
Также можно снять такое жилье за очень низкие суммы — 2400 грн (0,6%). А также 3200 грн (1,3%). Однако, вероятнее всего, в таком случае придется столкнуться с отсутствием тех или иных коммуникаций или другими неудобствами.
Стоимость аренды 2-комнатной квартиры
По данным аналитиков, чаще всего 2-комнатные квартиры в Киеве сдают по 12 000 грн и 14 000 грн. Таких объявлений насчитывается 6,2%. Также «популярные» цены:
- 10 000 грн, 18 000 грн — 5,8%;
- 8000 грн — 4,6%.
Кроме того, можно арендовать такое жилье за 6 000 грн. Однако таких объявлений насчитывается всего 0,8%.
Сколько нужно заплатить за 3-комнатную квартиру
Чаще всего 3-комнатные квартиры в Киеве сдают по 20 400 грн — таких объявлений насчитывается 8,2%. Также «популярны» цены:
- 15 600 грн, 30 000 грн — 7%;
- 25 200 грн — 6,4%.
Также «трешки» сдают по 7 200 грн. Таких объявлений — 0,6% от общего количества.
Цены по районам
В целом, по данным аналитиков, квартиры в разных районах столицы сдают по средним ценам в диапазоне от 13 000 до 30 120 грн. Самые высокие зафиксированы в Печерском — в среднем 30 120 грн. А кроме того:
- Шевченковском — 28 904 грн;
- Подольском — 22 000 грн.
Дешевле всего снимать квартиру в Деснянском районе столицы — 13 000 грн. А также:
- Дарницком — 13 500 грн;
- Днепровском — 13 800 грн;
- Оболонском — 14 000 грн;
- Святошинском — 15 000 грн;
- Голосеевском, Соломенском — 18 000 грн.
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