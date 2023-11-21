В Киеве изменилась стоимость аренды квартир (инфографика) — Finance.ua

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В Киеве изменилась стоимость аренды квартир (инфографика)

Недвижимость
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В Киеве изменилась стоимость аренды квартир (инфографика)
В Киеве изменилась стоимость аренды квартир (инфографика)
В Киеве значительно подорожала аренда квартир. За последние 6 месяцев цены выросли на 47,12% - со средних 11 895 грн до 17 500 грн. Таким образом, подорожание составило 5 605 грн.
Об этом сообщает M2bomber.
При этом отмечается: подорожало жилье и в годовом разрезе. Причем тоже весьма существенно: на 35,5%, или на 4 585 грн.
А вот за месяц цены снизились — но практически незаметно. Удешевление составило менее 1% - 167 грн.
Источник: M2bomber
Источник: M2bomber

Цена аренды 1-комнатного жилья

1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 12 000 грн — 8,2% объявлений. Также часто встречаются цены:
  • 10 400 грн, 12 800 грн. — 6,9%;
  • 7 200 грн, 8 800 грн, 16 800 грн — 5,7%.
В Киеве изменилась стоимость аренды квартир (инфографика)
Также можно снять такое жилье за ​​очень низкие суммы — 2400 грн (0,6%). А также 3200 грн (1,3%). Однако, вероятнее всего, в таком случае придется столкнуться с отсутствием тех или иных коммуникаций или другими неудобствами.
В Киеве изменилась стоимость аренды квартир (инфографика)

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры

По данным аналитиков, чаще всего 2-комнатные квартиры в Киеве сдают по 12 000 грн и 14 000 грн. Таких объявлений насчитывается 6,2%. Также «популярные» цены:
  • 10 000 грн, 18 000 грн — 5,8%;
  • 8000 грн — 4,6%.
В Киеве изменилась стоимость аренды квартир (инфографика)
Кроме того, можно арендовать такое жилье за ​​6 000 грн. Однако таких объявлений насчитывается всего 0,8%.
В Киеве изменилась стоимость аренды квартир (инфографика)

Сколько нужно заплатить за 3-комнатную квартиру

Чаще всего 3-комнатные квартиры в Киеве сдают по 20 400 грн — таких объявлений насчитывается 8,2%. Также «популярны» цены:
  • 15 600 грн, 30 000 грн — 7%;
  • 25 200 грн — 6,4%.
В Киеве изменилась стоимость аренды квартир (инфографика)
Также «трешки» сдают по 7 200 грн. Таких объявлений — 0,6% от общего количества.
В Киеве изменилась стоимость аренды квартир (инфографика)

Цены по районам

В целом, по данным аналитиков, квартиры в разных районах столицы сдают по средним ценам в диапазоне от 13 000 до 30 120 грн. Самые высокие зафиксированы в Печерском — в среднем 30 120 грн. А кроме того:
  • Шевченковском — 28 904 грн;
  • Подольском — 22 000 грн.
Дешевле всего снимать квартиру в Деснянском районе столицы — 13 000 грн. А также:
  • Дарницком — 13 500 грн;
  • Днепровском — 13 800 грн;
  • Оболонском — 14 000 грн;
  • Святошинском — 15 000 грн;
  • Голосеевском, Соломенском — 18 000 грн.
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По материалам:
Обозреватель
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