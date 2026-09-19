Как провести собственный финансовый аудит Сегодня 12:09 — Личные финансы Проверка финансовой безопасности: аудит сбережений, паролей, цифровых подписок, Фото: magnific

Здоровье, автомобиль или срок годности продуктов люди проверяют регулярно, однако о собственной финансовой безопасности часто упоминают только тогда, когда возникают проблемы. Периодический финансовый аудит помогает понять, где хранятся деньги, кто имеет к ним доступ и соответствуют ли расходы и сбережения вашим целям.

Об этом рассказывают специалисты «Финкульта».

Как проверить собственную финансовую безопасность

Аудит счетов и сбережений. Сначала следует составить список всех банковских счетов, депозитов и других накоплений.

Проверьте, в каких банках храните денежные средства, условия депозитов, процентные ставки и сроки действия договоров. Также важно убедиться, что выбранные инструменты отвечают вашим целям.

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Цифровая защита. Финансовая безопасность зависит не только от банка, но и от того, насколько защищены ваши устройства и аккаунты.

Убедитесь, что вы используете уникальные пароли, включена двухфакторная аутентификация или установлены последние обновления приложений и операционной системы.

Кроме того, следует просмотреть список устройств, имеющих доступ к важным аккаунтам.

Специалисты призывают никогда не сообщать PIN-коды, CVV, пароли и одноразовые коды подтверждения посторонним. Сотрудники банков не спрашивают такие данные.

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Цифровые подписки. Небольшие автоматические списания могут незаметно увеличивать ежемесячные расходы. Для проверки достаточно пересмотреть банковскую выписку за последние несколько месяцев.

Обратите внимание, за какие сервисы регулярно списываются средства, помните ли вы эти подписки и пользуетесь ли ими сейчас.

Финансовые привычки. Проанализируйте, на что фактически вы тратите деньги и соответствуют ли расходы вашим приоритетам. Важно также убедиться, что на случай непредсказуемой ситуации у вас есть резерв средств.

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Также специалисты советуют оценить, приближают ли текущие финансовые привычки к поставленным целям.

Источники денежной информации. Решения по поводу денег лучше принимать на основе информации из официальных и надежных источников.

Данные о банковских услугах, гарантировании вкладов, правах вкладчиков и финансовой безопасности следует проверять на ресурсах соответствующих учреждений.