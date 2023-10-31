Харьков, Днепр, Одесса — где арендовать квартиру выгоднее — Finance.ua
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Харьков, Днепр, Одесса — где арендовать квартиру выгоднее

Личные финансы
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Харьков, Днепр, Одесса — где арендовать квартиру выгоднее
Харьков, Днепр, Одесса — где арендовать квартиру выгоднее
Среди этих трех городов-миллионников в контексте аренды квартир самым дорогим является Днепр, а самым дешевым — Харьков.
Об этом сообщают аналитики приложения для поиска аренды жилья Bird.
Аналитики отмечают, что цены на квартиры существенно отличаются в каждом из городов, а также имеют тенденцию к частым изменениям.
В Днепре, например, цены растут, в Харькове — падают. Это прежде всего связано со спросом, активными обстрелами городов, сезонностью и общей стабилизацией рынка.
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Харьков, к сожалению, испытал большие разрушения и продолжающиеся обстрелы, в Одессе еще больше разрушен туристический сезон, что соответственно снизило уровень заработков горожан. Днепр за время полномасштабной войны стал одним из самых больших хабов для военных и волонтеров, а также принял у себя большую долю внутренне перемещенных лиц. Это влечет за собой высокий спрос на аренду, результатом чего являются высокие цены.

Медиана стоимости аренды квартир

Харьков:
  • 1-комнатная квартира — 4 000 грн;
  • 2-комнатная квартира — 6 000 грн;
  • 3-комнатная квартира — 7 500 грн.
Одесса:
  • 1-комнатная квартира — 7 500 грн;
  • 2-комнатная квартира — 10 000 грн;
  • 3-комнатная квартира — 15 000 грн.
Днепр:
  • 1-комнатная квартира — 11 000 грн;
  • 2-комнатная квартира — 17 000 грн;
  • 3-комнатная квартира — 17 700 грн.

Справка Finance.ua:

  • по данным OLX Недвижимость, в столице средняя стоимость жилья с одной комнатой выросла на 16% и сейчас составляет 2,9 миллиона гривен. Вместе с тем зафиксировали значительное увеличение количества предложений. За последний год объявлений о продаже однокомнатной квартиры в Киеве стало больше на 47%;
  • по данным M2bomber, в Киеве подорожала аренда квартир. За последние 6 месяцев средняя стоимость аренды выросла почти на 6 500 грн — с 11 142 грн до 17 500 грн.
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По материалам:
Finance.ua
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