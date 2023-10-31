Харьков, Днепр, Одесса — где арендовать квартиру выгоднее Сегодня 16:01 — Личные финансы

Харьков, Днепр, Одесса — где арендовать квартиру выгоднее

Среди этих трех городов-миллионников в контексте аренды квартир самым дорогим является Днепр, а самым дешевым — Харьков.

Об этом сообщают аналитики приложения для поиска аренды жилья Bird

Аналитики отмечают, что цены на квартиры существенно отличаются в каждом из городов, а также имеют тенденцию к частым изменениям.

В Днепре, например, цены растут, в Харькове — падают. Это прежде всего связано со спросом, активными обстрелами городов, сезонностью и общей стабилизацией рынка.

Читайте также Аренда жилья в Украине вернулась к довоенным ценам

Харьков, к сожалению, испытал большие разрушения и продолжающиеся обстрелы, в Одессе еще больше разрушен туристический сезон, что соответственно снизило уровень заработков горожан. Днепр за время полномасштабной войны стал одним из самых больших хабов для военных и волонтеров, а также принял у себя большую долю внутренне перемещенных лиц. Это влечет за собой высокий спрос на аренду, результатом чего являются высокие цены.

Медиана стоимости аренды квартир

Харьков:

1-комнатная квартира — 4 000 грн;

2-комнатная квартира — 6 000 грн;

3-комнатная квартира — 7 500 грн.

Одесса:

1-комнатная квартира — 7 500 грн;

2-комнатная квартира — 10 000 грн;

3-комнатная квартира — 15 000 грн.

Днепр:

1-комнатная квартира — 11 000 грн;

2-комнатная квартира — 17 000 грн;

3-комнатная квартира — 17 700 грн.

Справка Finance.ua:

по данным OLX Недвижимость, в столице средняя стоимость жилья с одной комнатой выросла на 16% и сейчас составляет 2,9 миллиона гривен. Вместе с тем зафиксировали значительное увеличение количества предложений. За последний год объявлений о продаже однокомнатной квартиры в Киеве стало больше на 47%;

по данным M2bomber, в Киеве подорожала аренда квартир. За последние 6 месяцев средняя стоимость аренды выросла почти на 6 500 грн — с 11 142 грн до 17 500 грн.

Кстати, 18 ноября на конференции «Жить на проценты» эксперты расскажут об инвестициях в недвижимость во время войны и куда лучше инвестировать в 2024 году. Регистрируйтесь на событие и зарабатывайте на процентах:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.