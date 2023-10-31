Як змінилися ціни на однокімнатні квартири в найбільших містах: дані за останній рік — Finance.ua

Як змінилися ціни на однокімнатні квартири в найбільших містах: дані за останній рік Сьогодні 12:02 — Нерухомість

Як змінилися ціни на однокімнатні квартири в найбільших містах: дані за останній рік

Вартість однокімнатного помешкання в Україні змінюється залежно від економічної ситуації, величини попиту, перебігу воєнних подій, частоти обстрілів тощо. Дізнайтеся, на скільки зросли ціни в найбільших містах.

Однокімнатні квартири, як правило, мають найбільший попит. Експерти OLX Нерухомість розповідають про зміни, які відбулись протягом останнього року, а також про ситуацію із цінами на вторинному ринку у 5-х найбільших містах України.

Як змінилися ціни на однокімнатні квартири за останній рік

Якщо аналізувати ціни в столиці, то середня вартість житла з однією кімнатою зросла на 16% і становить зараз 2,9 мільйона гривень. Разом із тим зафіксували значне збільшення кількості пропозицій. За останній рік оголошень про продаж однокімнатної квартири у Києві стало більше на 47%.

В Одесі середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку зросла 12,6% і зараз становить 1,6 мільйона гривень. Кількість пропозиції суттєво не змінилася, адже показник збільшився всього лише на 8%. У Львові середня ціна на однокімнатну квартиру зросла на 14,3% - до 1,7 мільйона гривень, а кількість пропозицій збільшилась на 16,5%.

Хоча Харків та Дніпро розташовані відносно недалеко від зони проведення бойових дій, ціни на однокімнатне житло там теж зросли. У Дніпрі показник зростання становить 15,4% (на 1,2 мільйона гривень), у Харкові - на 8% (на 885 тисяч гривень).

Що стосується кількості пропозицій, то в Харкові через напружену безпекову ситуацію та регулярні обстріли, відбувся великий «стрибок» у кількості оголошень про продаж однокімнатних квартир. За останній рік їх стало більше на 267%. У Дніпрі зростання пропозицій житла незначне — лише +8% протягом останнього року.

Довідка Finance.ua:

унаслідок російських обстрілів і спричинених ними «блекаутів» в Україні торік у 2−2,5 рази підскочила вартість оренди житла, в якому попри все був газ, світло, тепло та інтернет. Вартість інших квартир як для оренди, так і на продаж впала. Детальніше про ціни на орендоване житло читайте тут;

в українській столиці останнім часом різко зросла вартість купівлі квартир — йдеться про динаміку за останні шість місяців. На вторинному ринку нерухомості Києва ціни зросли. Зокрема, за останні шість місяців квадратні метри тут подорожчали на понад 3000 гривень — з 50 150 гривень до 53 198 гривень. Також зросли ціни і за останній місяць, хоч практично й непомітно — на 212 гривні.



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